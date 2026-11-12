Прямая линия Радия Хабирова стала ориентиром для правительства Башкирии

Премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев прокомментировал итоги Прямой линии Главы республики Радия Хабирова. По его словам, такие встречи служат ориентиром для правительства: «Мы видим, какие вопросы требуют первоочередного внимания, и выстраиваем работу так, чтобы отвечать на них конкретными делами».

Глава регионального кабмина выделил четыре ключевых направления. Первое — обеспечение безопасности региона в связи с беспилотными атаками. В Башкортостане для этого создан Центр боевого управления.

«Все задействованные ведомства знают свои задачи и чётко их выполняют. Держим этот вопрос на строжайшем контроле», — отметил премьер-министр.

Второе направление — поддержка участников СВО и их близких.

«У нас уже сформирована многоуровневая система помощи. Всего она включает 104 вида поддержки, 60 из которых имеют региональный статус», — сообщил Александр Шельдяев. В дальнейшем планируется расширение категорий получателей и бессрочный характер мер для вернувшихся с инвалидностью, а также семей погибших участников.

Третье — модернизация инфраструктуры: качество дорог, благоустройство городов и сёл, состояние социальных объектов. Все эти вопросы, по словам Александра Шельдяева, взяты в работу.

Четвёртое — наращивание промышленного потенциала. Премьер-министр отметил лидирующие позиции Башкортостана в этой сфере, но подчеркнул, что почивать на лаврах республика не собирается. Правительство видит дальнейшие точки для роста, необходимые для этого компетенции и инструменты. Одним из наиболее действенных механизмов является Фонд развития промышленности.

«Понятно, что это лишь часть задач, обозначенных Главой республики. Каждое поручение требует вдумчивой проработки и реальной отдачи. Будем работать дальше, спокойно, системно и в интересах жителей Башкортостана», — заключил Александр Шельдяев.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.