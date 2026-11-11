Радий Хабиров прокомментировал сокращение чиновничьего аппарата в Башкирии

«Это не крайние меры, а нормальный процесс, — сказал Радий Хабиров. — Я сам плоть от плоти чиновничества. Это такая структура: ее периодически режут, а она потом все равно появляется. Ее периодически нужно "стричь". Я бы сказал, что сокращение штата — это всего лишь один элемент. Есть и решение нашего президента, и мое решение, которые касаются гораздо большего — оптимизации расходов. В условиях СВО какие-то вещи мы не должны сейчас делать. Поэтому мы сильно подрезали наши расходы».
Как пояснил руководитель региона, сокращение расходов коснулось представительства Башкортостана в Москве, закупки машин, оборудования — «наших чиновничьих всех вещей».
Возвращаясь к вопросу сокращения аппарата чиновников, Глава Башкортостана отметил, что в условиях специальной военной операции, введенных экономических санкций нагрузка на них возросла.
«Чиновники объективно работают сейчас больше. Тем не менее мы все-таки пошли на сокращение. Кстати, сократили достаточно небольшое количество — в пределах 10 процентов. В любой структуре, а чиновничество и государственное управление — это тоже живой организм, у которого есть свои болячки, недостатки. И здесь тоже накапливается какой-то балласт людей, уставших людей, может быть, уже достигших какого-то возраста, а их держат в силу разных причин. Поэтому такое небольшое "хирургическое вмешательство", думаю, пойдет только на пользу. Но еще раз говорю: это никакая не крайняя мера. Да, сокращение штатов уменьшит какие-то расходы, но они совсем не являются определяющими. Это не спасет. В жизни надо думать не о том, как сократить расходы, а о том, как увеличить доходы. Я лично этим принципом живу», — подытожил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии-2026 с Радием Хабировым читайте здесь.
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