В Башкирии компенсируют низкую цену на зерно за счёт масличных

Высокомаржинальные масличные помогут фермерам придержать зерно до выравнивания цен. Как пояснил в эфире ЦУР заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Ирик Сураков, аграрные предприятия региона сориентированы не продавать зерно по низким ценам, которые традиционно устанавливаются в период нового урожая, а сохранять его до зимы, когда стоимость повысится.
«Бывало, продавали зерно и по 20 рублей за килограмм», — напомнил замминистра (сейчас средняя цена пшеницы 3 класса порядка 14 руб./кг).
Вовремя закрыть краткосрочные кредиты и получить «живые» деньги аграриям помогут масличные, которые являются «дорогим» товаром с высоким спросом.
Важно, что на ценнике хлеба эта задержка продажи нового урожая не скажется, подчеркнул Ирик Сураков.
«Хлебом мы обеспечиваем республику с избытком. Для закрытия собственных потребностей достаточно 2 млн тонн зерна, остальное направляется на реализацию другим регионам страны и на экспорт», — объяснил он.
Ранее сообщали: аграрии Башкирии собрали первый миллион тонн зерна.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.