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15:55 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Башкирии компенсируют низкую цену на зерно за счёт масличных

Фото: минсельхоз рб | apkrb.info
Элина Ахметова
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Высокомаржинальные масличные помогут фермерам придержать зерно до выравнивания цен. Как пояснил в эфире ЦУР заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Ирик Сураков, аграрные предприятия региона сориентированы не продавать зерно по низким ценам, которые традиционно устанавливаются в период нового урожая, а сохранять его до зимы, когда стоимость повысится.

«Бывало, продавали зерно и по 20 рублей за килограмм», — напомнил замминистра (сейчас средняя цена пшеницы 3 класса порядка 14 руб./кг).

Вовремя закрыть краткосрочные кредиты и получить «живые» деньги аграриям помогут масличные, которые являются «дорогим» товаром с высоким спросом.

Важно, что на ценнике хлеба эта задержка продажи нового урожая не скажется, подчеркнул Ирик Сураков.

«Хлебом мы обеспечиваем республику с избытком. Для закрытия собственных потребностей достаточно 2 млн тонн зерна, остальное направляется на реализацию другим регионам страны и на экспорт», — объяснил он.

Ранее сообщали: аграрии Башкирии собрали первый миллион тонн зерна.

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