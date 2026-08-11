В Башкирии собрали первый миллион тонн зерна

Башкирские хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

По последним данным, в республике скошено 330 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, это 25% от общего объема. Обеспечение региона и страны зерном соответствуют целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», напомнили в аграрном ведомстве.

Большая часть собранного урожая – это озимые зерновые культуры. Их в республике намолотили более 836 тысяч тонн при средней урожайности 36 центнеров с гектара. В разрезе сельскохозяйственных культур преобладает озимая пшеница, которую собрали более 750 тысяч тонн.

Между тем аграрии 16 районов Башкирии начали убирать главную культуру страды – яровую пшеницу. Пока намолочено 13,5 тысячи тонн. В некоторых хозяйствах начали убирать яровой рапс. Урожай маслосемян составил 750 тонн.

Ранее Башинформ сообщил о том, что на уборке урожая-2026 в Башкирии задействованы 4 тысячи зерноуборочных комбайнов.