Аграриям Башкирии предложили «придержать» продажу зерна

«Но из-за достаточно большого объема зерновых цена на них сильно упала. Поэтому мы рекомендуем зерновую группу сегодня не продавать, зайти в новый год с полными складами. При этом продавать в моменте советуем масличные культуры», — сказал Ильшат Фазрахманов и пояснил, что вырученные от продажи масличных деньги можно будет направить на обслуживание кредитов и на новые инвестиции.
На сегодняшний день в Башкирии валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 1,140 млн тонн. Средняя урожайность составляет 34 центнера с гектара.
«Сегодня практически все районы зашли на уборку, — подчеркнул глава аграрного ведомства Башкирии. — В тройке лидеров по намолоту зерновых и зернобобовых культур Стерлитамакский, Аургазинский и Чекмагушевский районы».
Напомним, обеспечение региона и страны зерном соответствуют целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.
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