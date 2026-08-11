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13:04 (UTC+5), 11 Августа 2026

Аграриям Башкирии предложили «придержать» продажу зерна

Башкирские аграрии обеспечены всеми инструментами, включая людей, технику, запчасти, удобрения, топливо. Об этом на оперативном совещании правительства региона заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Но из-за достаточно большого объема зерновых цена на них сильно упала. Поэтому мы рекомендуем зерновую группу сегодня не продавать, зайти в новый год с полными складами. При этом продавать в моменте советуем масличные культуры», — сказал Ильшат Фазрахманов и пояснил, что вырученные от продажи масличных деньги можно будет направить на обслуживание кредитов и на новые инвестиции.

На сегодняшний день в Башкирии валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 1,140 млн тонн. Средняя урожайность составляет 34 центнера с гектара.

«Сегодня практически все районы зашли на уборку, — подчеркнул глава аграрного ведомства Башкирии. — В тройке лидеров по намолоту зерновых и зернобобовых культур Стерлитамакский, Аургазинский и Чекмагушевский районы».

Напомним, обеспечение региона и страны зерном соответствуют целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

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