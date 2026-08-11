На инвестсабантуе состоится Кубок Башкирии по управлению бизнесом

Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, в чемпионате примут участие представители бизнеса, власти, институтов развития, крупных компаний и программы «Герои Башкортостана».

Global Management Challenge — один из крупнейших международных чемпионатов по развитию управленческих компетенций. Он проводится более 40 лет и объединяет участников из десятков стран мира. Формат соревнований представляет собой бизнес-симуляцию, максимально приближенную к реальным условиям управления компанией. Участникам предстоит принимать стратегические решения, конкурировать с другими командами и управлять виртуальным предприятием, реагируя на изменения рынка и экономической среды.

По мнению первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, такие соревнования становятся важной площадкой для подготовки современных управленцев.

«Сегодня управленческие компетенции становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности любой организации. Этот опыт будет полезен как руководителям, так и молодым специалистам, которым предстоит определять экономику будущего. Победители регионального этапа получат право представить Башкортостан на Национальном финале Global Management Challenge», — заявил Рустам Муратов.

О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», читайте в этом материале Башинформа.