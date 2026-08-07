В Башкирии разработают план развития туризма в Нуримановском районе

В Нуримановском районе состоялось выездное заседание правительства РБ под руководством премьер-министра Андрея Назарова. Члены кабмина обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета.

По итогам выездного заседания Андрей Назаров поручил сформировать комплексный план развития туризма на этой территории. По его словам, район обладает уникальным природным потенциалом и выгодным расположением — он находится в непосредственной близости от Уфы, что создаёт предпосылки для роста туристического потока.

Как отметили в ходе заседания, туристический потенциал Нуримановского района пока раскрыт не в полной мере. Для его реализации предстоит серьёзная работа по развитию инфраструктуры, дорожной сети и придорожного сервиса. Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости привести дороги в соответствие с ожиданиями гостей и туристов, а также повысить качество обслуживания на трассах.

«Потенциал района в сфере туризма раскрыт ещё не в полной мере, здесь нам всем нужно продумать развитие инфраструктуры и сервиса, модернизацию дорожной сети. Сами базы отдыха должны предлагать гостям разнообразный выбор — и по цене, и по условиям: будь то классический отдых, лечение или иные рекреационные услуги», — подчеркнул Андрей Назаров.

В районе уже насчитывается 19 объектов придорожного сервиса, но их уровень ещё предстоит повысить. Также обсуждались перспективные туристические инициативы, в числе которых создание геопарка «Красный Ключ». Этот проект способен стать драйвером экономического роста, но требует привлечения федерального финансирования и частных инвесторов.

Премьер-министр поручил администрации района и республиканскому правительству совместно проработать системные шаги по развитию туристической инфраструктуры, включая модернизацию дорог, расширение сети объектов сервиса и создание условий для инвестиций в гостиничный и рекреационный сектор.

Ранее сообщалось, что в Башкирии обновят учреждения образования Нуримановского района.