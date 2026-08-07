В Башкирии обновят учреждения образования Нуримановского района

В Нуримановском районе Башкирии планируется строительство школы на 340 мест в селе Красная Горка и реконструкция здания интерната, строительство столовой и спортзала в лицее села Байгильдино. Эти вопросы поднимались на выездном заседании правительства региона под руководством премьер-министра Андрея Назарова.

Как уточнили в пресс-службе правительства, на сегодняшний день на исполнении находятся 11 «контрольных» поручений Главы Башкортостана и правительства республики, непосредственно связанные с развитием Нуримановского района. Из них пять поручений касаются ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог в селе Красная Горка, на участках между Красной Горкой и деревней Сарва, а также подъезда к деревне Бикмурзино. С июля поставлен на контроль вопрос обеспечения жителей района транспортным сообщением через реку Уфа, точнее, организация надлежащей работы паромной переправы между деревней Старобедеево и селом Красная Горка.

Глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков отметил, что ряд важных задач район не может решить без республиканской поддержки.

— Среди наиболее острых вопросов — ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры: капремонт детского сада в селе Красная Горка, устранение проблем с пожарной безопасностью в 17 и возведение нового здания для Детской школы искусств. Не менее значимы дорожные проекты: требуется асфальтирование участка «Красная Горка — Новый Субай» и решение проблемы транспортной доступности ряда населённых пунктов, где сегодня связь с райцентром возможна либо через длинную объездную дорогу, либо с помощью лодочной переправы. Кроме того, перспективные туристические инициативы, такие, как создание геопарка «Красный Ключ», способны заметно усилить экономику района, но нуждаются в привлечении федерального финансирования и частных инвесторов, — обозначил глава Нуримановского района.

Он отметил, что, несмотря на непростые условия, Нуримановский район сохраняет стабильную динамику развития: собственные доходы бюджета растут (в первом полугодии 2026 года прирост составил 6,2%), сектор малого и среднего бизнеса расширяется — число субъектов МСП достигло 537, а количество самозанятых выросло на 29%. Объём инвестиций также увеличивается: за 2025 год он составил 555,7 млн рублей.

Позитивные изменения заметны и в инфраструктуре: уровень газификации поднялся с 46% до 56% за счёт строительства 47,7 км газовых сетей, идёт модернизация коммунальных сетей, в том числе капремонт водопровода в селе Красная Горка. В социальной сфере тоже есть успехи: построен модульный ФАП в деревне Укарлино, отремонтированы ключевые подразделения ЦРБ, закуплено современное медоборудование. В рамках нацпроектов благоустраивается спортивная площадка в селе Красный Ключ, оснащаются учебные кабинеты, поддерживаются педагоги.

Первый заместитель премьер‑министра РБ Урал Кильсенбаев рассказал о развитии образования, культуры и здравоохранения в Нуримановском районе: в муниципалитете работают 14 образовательных организаций (более 2 тыс. школьников), 2 детских сада и 12 групп дошкольного образования; открыт агрокласс в Байгильдинском лицее (субсидия — 2,4 млн рублей). Культурную сферу представляют 46 учреждений (177 творческих коллективов, свыше 2,2 тыс. участников), обеспеченность услугами – 89%; проведены ремонты и закуплено оборудование в рамках профильных проектов. В здравоохранении задействованы 182 медработника, за 5 лет на развитие сферы направлено свыше 160 млн рублей — закуплено оборудование, транспорт, установлены 4 модульных ФАПа.

Премьер-министр поручил выполнить ремонт автодороги Уфа − Иглино − Красная Горка – Павловка, проходящей по территории села Красная Горка, продолжить реализацию проектов благоустройства в селе Красная Горка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Нуримановский район уникален – его близость к столице и богатый туристско‑рекреационный потенциал открывают огромные перспективы. Но чтобы их реализовать, предстоит серьёзная работа. Потенциал района в сфере туризма раскрыт ещё не в полной мере, здесь нам всем нужно продумать развитие инфраструктуры и сервиса, модернизацию дорожной сети. Перед нами серьёзные задачи, решать которые предстоит и администрации муниципалитета, и республиканскому правительству. В первую очередь речь идёт о дорогах: они должны соответствовать ожиданиям гостей и туристов. Не менее важен и придорожный сервис – он обязан поддерживать тот высокий уровень, который сегодня уже задан в Башкортостане. Сами базы отдыха должны предлагать гостям разнообразный выбор – и по цене, и по условиям: будь то классический отдых, лечение или иные рекреационные услуги. Нашей управленческой команде нужно приложить усилия, чтобы поднять на должный уровень всё, что необходимо для качественного отдыха на этой территории, – резюмировал Андрей Назаров.

Ранее мы писали, что школу села Красная Горка в Башкирии ожидает полное обновление.