Суббота, 8 Августа 2026
Уфа
+29 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
15:16 (UTC+5), 07 Августа 2026

Школу села Красная Горка в Башкирии ожидает полное обновление

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров осмотрел школу имени Героя Советского Союза Гимая Шайхутдинова в селе Красная Горка Нуримановского района.

Фото: пресс-служба правительства | канал в МАХ Андрея Назарова
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Здание работает с 1974 года, сегодня здесь учатся больше 800 детей. В школе сильный педагогический коллектив — 63 учителя. В этом году трое учеников стали призёрами республиканского этапа Всероссийской олимпиады: по истории, английскому языку, информатике и экономике.

«Но возможностей школы уже не хватает. Занятия идут в две смены, во вторую смену учится 445 детей. Школа также принимает учеников из четырёх соседних школ, подвоз организован из семи населённых пунктов. Ежедневно работает 10 автобусов, выполняется до 22 рейсов, — отметил Андрей Назаров. — Здание требует серьёзного обновления. Капитальный ремонт здесь проводился только в 2017 году, и он был частичным. Сейчас планируем в 2028 году провести полное обновление школы. А если получится и раньше».

По словам премьер-министра, необходимо отремонтировать фундамент, фасад, все внутренние помещения, заменить окна и двери, полностью обновить системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электрику. Проект уже прошёл государственную экспертизу.

«Важно, чтобы дети учились в современных, безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул Андрей Назаров. — Работа идёт по плану».

пресс-служба правительства РБ канал в МАХ Андрея Назарова
пресс-служба правительства РБ канал в МАХ Андрея Назарова
пресс-служба правительства РБ канал в МАХ Андрея Назарова
Фото: пресс-служба правительства РБ | канал в МАХ Андрея Назарова
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru