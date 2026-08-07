Школу села Красная Горка в Башкирии ожидает полное обновление

Здание работает с 1974 года, сегодня здесь учатся больше 800 детей. В школе сильный педагогический коллектив — 63 учителя. В этом году трое учеников стали призёрами республиканского этапа Всероссийской олимпиады: по истории, английскому языку, информатике и экономике.

«Но возможностей школы уже не хватает. Занятия идут в две смены, во вторую смену учится 445 детей. Школа также принимает учеников из четырёх соседних школ, подвоз организован из семи населённых пунктов. Ежедневно работает 10 автобусов, выполняется до 22 рейсов, — отметил Андрей Назаров. — Здание требует серьёзного обновления. Капитальный ремонт здесь проводился только в 2017 году, и он был частичным. Сейчас планируем в 2028 году провести полное обновление школы. А если получится и раньше».

По словам премьер-министра, необходимо отремонтировать фундамент, фасад, все внутренние помещения, заменить окна и двери, полностью обновить системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электрику. Проект уже прошёл государственную экспертизу.

«Важно, чтобы дети учились в современных, безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул Андрей Назаров. — Работа идёт по плану».