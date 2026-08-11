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16:35 (UTC+5), 11 Августа 2026

В Башкирии скорректировали данные о стаже более 75 тысяч жителей

Всего специалисты Соцфонда направили свыше 58 тысяч запросов в архивы.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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По данным отделения Социального фонда России по Башкортостану, с начала 2026 года в республике обработали сведения о стаже и пенсионных накоплениях более 75 тысяч жителей республики. Всего ведомство направило свыше 58 тысяч запросов в архивы, чтобы ни один день трудового стажа не был утерян при назначении пенсии.

СФР рекомендует будущим пенсионерам обращаться в отделение за два года до наступления пенсионного возраста (но не позднее чем за два месяца). Специалисты проверят индивидуальный лицевой счёт и учтут не только периоды работы, но и службу в армии, уход за близкими, отпуск по уходу за ребёнком и другие социально значимые периоды.

Если каких-то данных в системе нет, фонд самостоятельно запросит их в архивах, военкоматах или на предприятиях. Жители также могут предоставить документы лично: трудовую книжку, военный билет, свидетельства и дипломы.

Напомним, в текущем году на пенсию по старости выходят женщины 59 лет и мужчины 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Ранее в Соцфонде по Башкирии рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно.

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