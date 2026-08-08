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13:32 (UTC+5), 08 Августа 2026

Строительство западного обхода села Толбазы в Башкирии завершено на 60%

Специальный ИА «Башинформ» узнал подробности стройки.

6-километровый участок 6 километров соединит федеральную трассу «Р–240» и региональную дорогу
Фото: Олег Яровиков | Фотобанк ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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В Аургазинском районе продолжается строительство западного обхода села Толбазы. Это участок дороги протяжённостью почти 6 километров, который соединит федеральную трассу «Р–240» и региональную «Толбазы — Давлеканово». Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Руководитель подрядной организации «Урал-Сервис-Групп» Сергей Аверкин рассказал ИА «Башинформ», что строительство западного обхода села Толбазы завершено на 60%. Эта дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы села и сократить время в пути в направлении Давлеканово. В перспективе, трафик движения по этой автодороге будет составлять порядка 500 автомобилей в сутки. В ходе строительства  предусмотрено обустройство остановок, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, всех других технических средств, которые будут способствовать безопасности дорожного движения. Сдача объекта — согласно контракту, второй квартал октябрь 2027-го года, но подрядчик рассчитывает закончить раньше.

В целом работы идут по графику. Дорожники скоро приступят к асфальтированию первых двух километров. На строительство объезда выделяют 436 миллионов рублей. Новая дорога повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в районном центре, в котором проживает порядка 10 тысяч человек.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, что дорожный фонд Башкирии на 2026 год превысил 44 млрд рублей.

Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Олег Яровиков Фотобанк ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | Фотобанк ИА «Башинформ»
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