Строительство западного обхода села Толбазы в Башкирии завершено на 60%

В Аургазинском районе продолжается строительство западного обхода села Толбазы. Это участок дороги протяжённостью почти 6 километров, который соединит федеральную трассу «Р–240» и региональную «Толбазы — Давлеканово». Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Руководитель подрядной организации «Урал-Сервис-Групп» Сергей Аверкин рассказал ИА «Башинформ», что строительство западного обхода села Толбазы завершено на 60%. Эта дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы села и сократить время в пути в направлении Давлеканово. В перспективе, трафик движения по этой автодороге будет составлять порядка 500 автомобилей в сутки. В ходе строительства предусмотрено обустройство остановок, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, всех других технических средств, которые будут способствовать безопасности дорожного движения. Сдача объекта — согласно контракту, второй квартал октябрь 2027-го года, но подрядчик рассчитывает закончить раньше.
В целом работы идут по графику. Дорожники скоро приступят к асфальтированию первых двух километров. На строительство объезда выделяют 436 миллионов рублей. Новая дорога повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в районном центре, в котором проживает порядка 10 тысяч человек.
Ранее «Башинформ» рассказывал о том, что дорожный фонд Башкирии на 2026 год превысил 44 млрд рублей.
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