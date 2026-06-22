Дорожный фонд Башкирии на 2026 год превысил 44 млрд рублей

10 млрд 417 млн рублей Башкирия в этом году планирует потратить на строительство и реконструкцию дорожного фонда, 18 млрд 976 млн рублей — на капремонт и 11 млрд 18 млн рублей — на содержание. Всего дорожный фонд республики на 2026 год составил 44 млрд 688 млн рублей, из которых 7 млрд 240 млн рублей выделено из федерального бюджета.

Как сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков, по проекту реконструкции и строительства региональных дорог сегодня идут работы на двух мостах через реку Быстрый Танып в Дюртюлинском и Бураевском районах, на мостовом переходе через реку Малый Ик в Кугарчинском районе, на автомобильной дороге Старосубхангулово – Мраково, на мостовом переходе через реку Сикася в Ишимбайском районе. Также продолжается строительство Западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе.

«В целом реконструкция и строительство ведется на 23 объектах, из которых в текущем году запланирован ввод 13 объектов, это мостовые сооружения общей протяженностью 840 п. м. В текущем году предварительно запланировано приведение в нормативное состояние 600 км дорог и ремонт 10 мостов общей протяженностью порядка 1 тысячи 500 погонных метров», — поделился планами руководитель профильного ведомства.

Регион реализует и национальный проект «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Для достижения показателей нацпроекта в 2026 году за счет федеральных средств запланированы работы на 69 объектах — это более 220 км автомобильных дорог, из них более 170 км входящих в опорную сеть.

Также, по поручению Главы региона, профильные службы ремонтируют «фонящие» дороги. Работы ведутся на автомобильной дороге Сибай — Акъяр, в Баймакском и Хайбуллинском районах, а также на участке вблизи населенного пункта Подольск. В этом году планируется завершить ремонт на 60 км этой дороги.

Идет ремонт автомобильной дороги Янаул — Верхние Татышлы в Янаульском районе. Обновят покрытие на протяжении 10 км, так как эта дорога была задействована при строительстве трассы М-12.

По словам Виктора Жулькова, завершены работы на автодорогах: Шаран — Новобалтачево — Андреевка в Илишевском районе; Уфа − Инзер − Белорецк — 5 км в Архангельском районе; Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма (6,76 км) в Кармаскалинском районе.

«После капитального ремонта с устройством асфальтобетонного покрытия ввели участок протяженностью 8,0 км автомобильной дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе. Далее планомерно продолжаем работу по устройству асфальтобетонного покрытия на этой дороге, сейчас в работе следующие 15,5 км. Кроме ремонта в рамках работ по содержанию на региональных дорогах выполнено восстановление изношенных слоев общей протяженностью 50 км», — поделился и. о. министра.

В этом году приведут в порядок 300 км дорог местного значения и 600 погонных метров искусственных сооружений на сумму 9 млрд 594 млн рублей.

Из крупных объектов продолжается реконструкция моста через реку Белая в Стерлитамаке, в Туймазах ведутся работы по капитальному ремонту путепровода в восточной части города, в этом году работы будут завершены; продолжается реконструкция улицы Генерала Шаймуратова в Дюртюлях.

Радий Хабиров отметил, что в этом году республика более планомерно ведет ремонт дорожного фонда.

«В прошлом году нам помешал рейдерский захват „Башкиравтодора“», — отметил руководитель республики.

Ранее Башинформ сообщал о ремонте дорог к СНТ, который обойдется в 150 млн рублей.