На инвестсабантуе минторг Башкирии намерен подписать соглашений на 423 млн

«Мы планируем подписать ряд соглашений, направленных на развитие инфраструктуры и потребительского рынка, — рассказал министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Самым масштабным станет подписание соглашения о строительстве в Стерлитамаке ресторана быстрого обслуживания с линией для автомобилистов и концептуального ресторана. Объем инвестиций в этот проект составит 195 млн рублей».
Кроме того, минторг Башкирии заключит три соглашения об инвестиционных намерениях. Так, компания «Гринфилд+» возведет придорожный комплекс в Кушнаренковском районе на 53 млн рублей, а «Медсервис+» направит 125 млн рублей на строительство складского комплекса для медицинских товаров в Уфимском районе. Кроме того, ТД «ПродРезерв» за 50 млн рублей построит склад в Уфимском районе для хранения белорусских продуктов питания с их последующей поставкой в торговые сети Башкирии и соседних регионов.
О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», который состоится в Сибае 14-15 августа, читайте в этом материале Башинформа.
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