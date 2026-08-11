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15:14 (UTC+5), 11 Августа 2026

На инвестсабантуе минторг Башкирии намерен подписать соглашений на 423 млн

На VIII всероссийском инвестсабантуе «Зауралье»-2026 в Сибае министерство торговли и услуг РБ планирует заключить четыре соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на 423 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве РБ.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Мы планируем подписать ряд соглашений, направленных на развитие инфраструктуры и потребительского рынка, — рассказал министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Самым масштабным станет подписание соглашения о строительстве в Стерлитамаке ресторана быстрого обслуживания с линией для автомобилистов и концептуального ресторана. Объем инвестиций в этот проект составит 195 млн рублей».

Кроме того, минторг Башкирии заключит три соглашения об инвестиционных намерениях. Так, компания «Гринфилд+» возведет придорожный комплекс в Кушнаренковском районе на 53 млн рублей, а «Медсервис+» направит 125 млн рублей на строительство складского комплекса для медицинских товаров в Уфимском районе. Кроме того, ТД «ПродРезерв» за 50 млн рублей построит склад в Уфимском районе для хранения белорусских продуктов питания с их последующей поставкой в торговые сети Башкирии и соседних регионов.

О том, как Башкирия готовится к инвестсабантую «Зауралье», который состоится в Сибае 14-15 августа, читайте в этом материале Башинформа.

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