В Уфе мосты через Белую у Монумента Дружбы получат архитектурную подсветку

Администрация Уфы выберет подрядчика для установки на мостах через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева архитектурной подсветки. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, начальная стоимость работ по устройству архитектурно-художественного освещения мостовых переходов установлена в 111 миллионов рублей. Создание и настройка системы событийных сценариев для централизованного управления цветодинамическими режимами подсветки мостов будет стоить 1,9 миллиона рублей. Средства на финансирование работ выделят из бюджета Уфы.

Подрядчик должен выполнить монтаж и настройку светового оборудования за 45 дней с момента заключения контракта и дать на него трехлетнюю гарантию.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии начался ремонт путепровода через железную дорогу.