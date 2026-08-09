В Башкирии назвали численность экономически активного населения

По данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в марте-мае 2026 года составила около 1,951 млн человек. Из них 1,920 млн или 98,4% классифицировались как занятые экономической деятельностью. Остальные или 30,6 тысячи человек (1,6%) – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщал Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь–май 2026 года превысила 77 293 рубля. Это на 9 процентов больше, чем год назад. В мае этого года размер средней зарплаты в регионе достиг 83 403 рублей. Это на 11,7 процента больше, чем в мае 2025-го. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за это время на 2,9 и 6,2 процента соответственно.