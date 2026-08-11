В Башкирии град уничтожил 575 га подсолнечника

В Буздякском районе в минувшие выходные град уничтожил поля подсолнечника общей площадью 575 га, принадлежащие местному фермеру. Ещё на полях с масличными и зерновыми общей площадью более 300 га произошло полегание стеблей, гибель посевов может составить до 40%. Об этом сообщил в ходе брифинга в ЦУР замглавы района по АПК Станислав Чуваков. Он пояснил, что фермеры, застраховавшие посевы, получат возмещение ущерба.
К сожалению, поля с погибшим подсолнечником застрахованы не были. Но власти Башкирии объявили ЧС в связи с гибелью урожая в Буздякском и Благоварском районах, и пострадавшие фермеры смогут получить отсрочку выплаты краткосрочных кредитов.
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