Завершить ремонт двух участков дороги общей протяженностью 10,6 километра планируется до конца 2026 года. Об этом сообщили в минтрансе республики.

Известно, что подрядчик уже выполнил укрепление основания методом холодного ресайклинга и устроил его верхний слой. Сейчас рабочие укладывают асфальтобетон, а затем займутся обочинами и нанесением разметки.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее в Башкирии на трассе Стерлитамак – Раевский уложили 6 км нового асфальта.