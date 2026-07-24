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21:47 (UTC+5), 24 Июля 2026

В Башкирии на трассе Стерлитамак – Раевский уложили 6 км нового асфальта

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В Альшеевском районе на дороге Стерлитамак — Раевский дорожники завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, рабочие уложили 6 км нового, а дорожного полотна.

Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на участке рядом с сёлами Первомайское и Уразметово. Ранее подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. В ближайшее время здесь укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

«Автомобильная дорога Стерлитамак — Раевский обеспечивает транспортную связь между Стерлитамаком и Альшеевским районом. Интенсивность движения на этом направлении превышает 16 тысяч автомобилей в сутки, поэтому важно поддерживать дорогу в нормативном состоянии. После завершения ремонта проезд по участку станет безопаснее для всех участников дорожного движения», — рассказала Любовь Минакова.

Ранее в Давлеканово отремонтировали мост через реку Мурадымка.

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