В Башкирии на трассе Стерлитамак – Раевский уложили 6 км нового асфальта

В Альшеевском районе на дороге Стерлитамак — Раевский дорожники завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, рабочие уложили 6 км нового, а дорожного полотна.

Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на участке рядом с сёлами Первомайское и Уразметово. Ранее подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. В ближайшее время здесь укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

«Автомобильная дорога Стерлитамак — Раевский обеспечивает транспортную связь между Стерлитамаком и Альшеевским районом. Интенсивность движения на этом направлении превышает 16 тысяч автомобилей в сутки, поэтому важно поддерживать дорогу в нормативном состоянии. После завершения ремонта проезд по участку станет безопаснее для всех участников дорожного движения», — рассказала Любовь Минакова.

Ранее в Давлеканово отремонтировали мост через реку Мурадымка.