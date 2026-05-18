В селе Башкирии построят детскую школу искусств со студией звукозаписи

В трехэтажном здании разместят залы для занятий хореографией, концертную площадку с эстрадной, классы прикладного искусства, компьютерной и масляной живописи, а также студию звукозаписи, библиотеку и кабинеты для индивидуального и группового обучения. Кроме того, в будущей школе будут медпункт, учительская, кладовая музыкальных инструментов, зоны ожидания для родителей и гардеробы.

По данным Артема Ковшова, завершить строительство планируют в 2027 году. Работы ведутся по нацпроекту «Семья».

Ранее в районе Башкирии открыли новую детскую поликлинику.