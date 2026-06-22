Детская музыкальная школа города Башкирии получила новые инструменты

В Детской музыкальной школе Сибая обновили материально-техническую базу. В рамках национального проекта «Семья» образовательное учреждение пополнилось новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебной литературой.
Как сообщили в администрации города, в музыкальную школу поступили фортепиано «Рубинштейн», малая домра, две башкирские думбыры, микшерный пульт и компьютер. В ближайшее время ожидается поступление оставшихся инструментов и нотной литературы по сольфеджио.
Необходимость обновления назрела давно, поскольку часть используемых инструментов и оборудования за годы активной эксплуатации значительно износилась. Новые музыкальные инструменты и оборудование подбирались с учётом потребностей как учащихся, так и преподавателей.
Благодаря обновлению оснащения юные музыканты смогут совершенствовать исполнительское мастерство, раскрывать свои творческие способности и получать качественную предпрофессиональную подготовку в сфере музыкального искусства, отметили в муниципалитете.
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