Детская музыкальная школа города Башкирии получила новые инструменты

В Детской музыкальной школе Сибая обновили материально-техническую базу. В рамках национального проекта «Семья» образовательное учреждение пополнилось новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебной литературой.

Как сообщили в администрации города, в музыкальную школу поступили фортепиано «Рубинштейн», малая домра, две башкирские думбыры, микшерный пульт и компьютер. В ближайшее время ожидается поступление оставшихся инструментов и нотной литературы по сольфеджио.

Необходимость обновления назрела давно, поскольку часть используемых инструментов и оборудования за годы активной эксплуатации значительно износилась. Новые музыкальные инструменты и оборудование подбирались с учётом потребностей как учащихся, так и преподавателей.

Благодаря обновлению оснащения юные музыканты смогут совершенствовать исполнительское мастерство, раскрывать свои творческие способности и получать качественную предпрофессиональную подготовку в сфере музыкального искусства, отметили в муниципалитете.

Ранее в Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури подвели итоги 106-го сезона и рассказали о некоторых интересных событиях будущего.