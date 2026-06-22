В Уфе Башдрамтеатр подвел итоги 106-го сезона и рассказал о планах

Как рассказал директор театра Зиннур Сулейманов, на 2027 год запланировано проведение двух фестивалей — «Театральная весна» и «Туганлык». Названия будущих премьер в театре пока не разглашают, но уже известно, что одним из спектаклей будет «Джамиля» по повести Чингиза Айтматова. Поставит спектакль киргизский режиссёр Уланмырза Карыпбаев.
В сентябре театр собирается поехать в Грозный на фестиваль «Федерация» со спектаклем «Не успела сказать „люблю“».
В этом сезоне, который официально закроется 25 июня премьерой «Женихи» в постановке Фиргата Гарипова, было поставлено шесть спектаклей. Это «В ночь лунного затмения» (Мустай Карим, режиссер Айрат Абушахманов), «Бунт невесток» (Саид Ахмад, режиссёр Уланмырза Карыпбаев), «Летучий корабль» (Алексей Симуков, режиссёр Фиргат Гарипов), «Женихи» (Хай Вахит, режиссёр Фиргат Гарипов), «Остаться человеком» (Елена Коллегова, Хурматулла Утяшев), «Вечернее застолье» (Мустай Карим, режиссёр Ильсур Казакбаев). Спектакль «В ночь лунного затмения» будут смотреть члены комиссии Национальной театральной премии «Золотая маска».
В завершение встречи состоялось награждение журналистов, которые активно сотрудничали с театром на протяжении сезона.
Ранее мы писали, что в Уфе Башдрам поставил последнюю пьесу Мустая Карима «Вечернее застолье».
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