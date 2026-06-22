В Уфе Башдрам поставил последнюю пьесу Мустая Карима «Вечернее застолье»

Театр подготовил премьеру спектакля «Киске табын» («Вечернее застолье»). Постановка по последней пьесе народного поэта Башкортостана, выдающегося писателя и драматурга Мустая Карима продолжает ряд спектаклей по его сочинениям (в Башдраме можно также увидеть трагедию «В ночь лунного затмения» и комедию «Похищение девушки»).

В Башдраме эта пьеса была поставлена лишь однажды — в 1994 году режиссёром Азатом Надыргуловым. Новый спектакль стал возвращением произведения на сцену Башдрамы спустя более трёх десятилетий.

В «Вечернем застолье» драматург осмысливает переломную эпоху. Драма отдельно взятой семьи в постановке идет параллельно с происходящими в стране событиями — бушует перестройка, случается путч и разваливается большая страна. Спектакль и погружает с первых минут в эпоху 1989–1991 годов, показывая на большом экране хронику новостей из программы «Время» с ностальгическими моментами — например, прогнозом погоды, где упоминаются все республики Советского Союза.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Ильсур Казакбаев, чьи работы всегда вызывают размышления и дискуссии. Для постановщика это история о человеке, который пытается сохранить внутреннюю честность и любовь в мире, где само понятие правды оказывается под угрозой. Как сказала после спектакля дочь автора Альфия Мустаевна Каримова, это уже восьмой спектакль Казакбаева по Мустаю Кариму.

«На мой взгляд, это удача, интересная премьера, очень много творческих находок, как всегда, у режиссёра Ильсура Казакбаева. Это его восьмой спектакль по произведениям Мустая Карима, которого он очень любит. Очень рада, что сегодняшняя премьера состоялась именно в стенах академического Башдрамтеатра, это родной театр Мустая Карима, все свои драматические произведения он приносил сюда, и премьерные спектакли всегда были именно в этом театре, — поделилась Альфия Мустаевна. — Я счастлива, что творчество моего отца современно и востребовано, у молодых ищущих режиссёров в том числе. Очень трудно ему это произведение давалось, но, видимо, была потребность написать. Именно в то время было распутье, сложное время, когда люди стали ненавидеть друг друга. В начале была перестройка, и к чему она привела? Она привела к развалу нашей великой страны. А папа всегда что-то предчувствовал заранее. Режиссер очень правильно в конце показал развал и начало новой эры. Но отец все-таки всегда надеялся на светлое и хорошее, что в конце концов будут перемены и свет, поэтому финал мне тоже понравился».

Альфия Мустаевна похвалила игру актеров и особо отметила свою радость от возвращения в театр Айсыуака Юмагулова, который долгое время занимался кинорежиссурой.

— Я всегда любила творчество твоего отца. И ты очень крепко стоишь на этой сцене. Я уверена, что ты ещё порадуешь нас своими творческими победами, — отметила Альфия Мустаевна.