Работа уфимского режиссера завоевала Гран-при международного фестиваля

Как сообщили организаторы, в этом году на фестиваль поступило более 555 заявок со всего мира, в 11 номинациях состязались участники из России, Ирана и Узбекистана.

Один из гран-при кинофестиваля в номинации «Патриотический фильм» получила работа автора и режиссера из Уфы Айгуль Усмановой «Зайтуна. Возвращение имени».

Айгуль Усманова — журналист, искусствовед, сценарист и режиссёр, главный специалист студии телевидения АО ТРК «Башкортостан». Лауреат премии правительства РБ в области журналистики им. Ш. Худайбердина, автор около 30 документальных фильмов.

Наша землячка из Миякинского района Зайтуна Альбаева добровольцем отправилась на Сталинградский фронт во время Великой Отечественной войны. 9 августа 1942 года Зайтуна встала на боевое дежурство на бугре Песчанка рядом с селом Садовое Сарпинского района Калмыцкой АССР. В тот день моторизованный отряд немецкой разведки ворвался на их позицию. Хрупкая девушка, мечтавшая стать актрисой, взяла винтовку и 30 патронов и вступила в неравный бой с вооруженными до зубов фашистами. Она не отступила ни на шаг. Один из гитлеровцев смог подобраться к ней с тыла и расстрелять автоматной очередью. Последние слова 20-летней Зайтуны Альбаевой — «Прощайте, девочки, умираю за Родину!» стали символом ее мужества и преданности.

Местные жители, свидетели её гибели на бугре Песчанка ночью тайно похоронили в окопе. И более 80 десятилетий чтили память о ней, искали родственников «связистки Зои». О настоящем имени своей героини «Зайтуна» калмыки узнали многие десятилетия спустя. Поиски места захоронения продолжались до наших дней. Благодаря подвижничеству военно-патриотических объединений двух республик — башкортостанскому поисковому отряду «Память Мияки» (руководитель Вильсур Нафиков) и терским казакам во главе с атаманом Сарпинского казачьего округа Евгением Перфильевым удалось достоверно установить точное место и обстоятельства гибели Зайтуны Альбаевой. 28 марта 2023 года в селе Садовое, в 120 км от Волгограда, после многолетних поисков были найдены останки «связистки Зои». Так 80 лет спустя «без вести пропавшему» герою Великой Отечественной войны было возвращено имя.

Венцом многолетних трудов по возращению имени стали награды, присвоенные посмертно. В очередную годовщину своей гибели августе 2025 года указом Главы Башкортостана Зайтуна Рахматулловна Альбаева была удостоена Ордена генерала Минигали Шаймуратова, а также звания «Почётный гражданин Республики Калмыкия» «За особые заслуги в обеспечении безопасности и защиты Отечества».

Съёмки фильма проводились в столице Калмыкии городе Элисте и селе Садовом, на Мамаевом кургане в Волгограде и на родине героини — селе Киргиз-Мияки и в городе Уфе. В создании документального повествования о подвиге многонационального советского народа, одержавшей победу над гитлеровским фашизмом в Великой Отечественной войне, режиссер использовала визуальный ряд спектакля «Зайтуна» Салаватского башкирского драматического театра.

— Это кино получилось благодаря театральному сообществу республики, в частности Салаватскому театру. Директор Айбулат Кутушев предложил вместе с ними поехать в Калмыкию. А он жил этой темой почти 10 лет, поскольку общался с художником, заслуженным деятелем искусств России и Калмыкии Валерием Яшкуловым и разрабатывали эту тему. Спектакль и вышел в память о Валерии Борисовиче, к сожалению, сам он его не увидел. В поездке я познакомилась с его братом. Также меня консультировал режиссер Борис Манджиев. Память о Зайтуне сохранилась благодаря калмыцкому народу — эту память они пронесли через годы и впоследствии занялись поисками родственников Зайтуны, — рассказала «Башинформу» Айгуль Усманова.

Премьера картины на БСТ прошла 28 марта 2026 года.