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18:24 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Уфе Булат Юсупов поделился идеей своего нового проекта по Мустаю Кариму

В день рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима режиссер Булат Юсупов рассказал о своем новом проекте. Он планирует подготовить расширенную режиссёрскую версию фильма «Долгое-долгое детство», вышедшего на экраны в 2006 году.

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Гульнара Яруллина предоставлено «Башинформу»
Фото: Гульнара Яруллина | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Спустя 20 лет картина будет дополнена рядом сцен, развивающих первоначальный авторский замысел.

— В следующем году планирую сделать новую версию своего фильма с применением современных технологий, — поделился Булат Юсупов с журналистом «Башинформа». — В 2027 году исполнится 50 лет изданию повести на русском языке в «Современнике». Хотелось бы выпустить расширенную версию в прокат осенью, ко дню рождения Мустая Карима.

Сейчас режиссер ведет переговоры с киностудией «Башкортостан», обсуждая возможность реализации проекта. Сроки и финансирование обсуждаются.

Ранее мы сообщали, что в Уфе отпраздновали 107-й день рождения Мустая Карима.

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