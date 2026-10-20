В Уфе Булат Юсупов поделился идеей своего нового проекта по Мустаю Кариму

Спустя 20 лет картина будет дополнена рядом сцен, развивающих первоначальный авторский замысел.
— В следующем году планирую сделать новую версию своего фильма с применением современных технологий, — поделился Булат Юсупов с журналистом «Башинформа». — В 2027 году исполнится 50 лет изданию повести на русском языке в «Современнике». Хотелось бы выпустить расширенную версию в прокат осенью, ко дню рождения Мустая Карима.
Сейчас режиссер ведет переговоры с киностудией «Башкортостан», обсуждая возможность реализации проекта. Сроки и финансирование обсуждаются.
Ранее мы сообщали, что в Уфе отпраздновали 107-й день рождения Мустая Карима.
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