В Уфе Булат Юсупов поделился идеей своего нового проекта по Мустаю Кариму

Спустя 20 лет картина будет дополнена рядом сцен, развивающих первоначальный авторский замысел.

— В следующем году планирую сделать новую версию своего фильма с применением современных технологий, — поделился Булат Юсупов с журналистом «Башинформа». — В 2027 году исполнится 50 лет изданию повести на русском языке в «Современнике». Хотелось бы выпустить расширенную версию в прокат осенью, ко дню рождения Мустая Карима.

Сейчас режиссер ведет переговоры с киностудией «Башкортостан», обсуждая возможность реализации проекта. Сроки и финансирование обсуждаются.

Ранее мы сообщали, что в Уфе отпраздновали 107-й день рождения Мустая Карима.