В Уфе отпраздновали 107-й день рождения Мустая Карима

Со словами приветствия выступили и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов, ректор БГПУ им. Акмуллы Салават Сагитов.

«Сегодня нас вновь объединил вокруг себя Мустай Карим – наш выдающийся поэт и писатель. Мы собрались, чтобы ещё раз выразить искреннюю благодарность за его творчество и за тот огромный вклад, который он внёс в культуру и искусство нашей республики и всей страны, поклониться памяти великого Мастера. Сегодня исполняется 107 лет со дня рождения Мустая Карима. Его имя навсегда останется в нашей памяти и в истории. Оно увековечено в названиях улиц в Уфе и Чишмах, школы и гимназии в Уфе, Национального молодёжного театра, достойно носящего имя поэта. Даже аэропорт, воздушные ворота нашей республики, напоминает нам о Мустае Кариме, ежедневно встречая и провожая гостей», – отметил Фанур Шайхисламов.

Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай поблагодарил фонд Мустая Карима за содействие в недавнем издании книги «Рухи атай» («Духовный отец»), посвященной Мустаю Кариму, и прочитал свое стихотворение «Дуб и Поэт», ставшее воспоминанием о последнем дне общения со своим великим наставником.

Бессмертные произведения Мустая Карима в этот день звучали и в исполнении мастера слова, актрисы, заслуженной артистки России Людмилы Воротниковой, и молодого поколения – студентов УГИИ им. З. Исмагилова Муртазы Ханнанова и Булата Султангузина. Песню «Журавли» на стихи собрата Мустая Карима по перу, дагестанского поэта Расула Гамзатова исполнил заслуженный артист Башкортостана Рим Рахимов.