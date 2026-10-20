В Уфе отпраздновали 107-й день рождения Мустая Карима

В Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 107-й годовщине со дня рождения писателя. Праздник в сквере, носящем его имя, открыли башкирские народные мелодии в исполнении Ансамбля кураистов и скрипачей Детской школы искусств имени Адигама Искужина. Торжественный вид мероприятию придавали стройные ряды кадетов и яркие огоньки живых цветов в свете осеннего солнца.
Почетные гости, среди которых была дочь поэта, директор Фонда имени Мустая Карима, заслуженный работник культуры Российской Федерации Альфия Мустаевна Каримова, возложили цветы к памятнику.
Со словами приветствия выступили и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов, ректор БГПУ им. Акмуллы Салават Сагитов.
«Сегодня нас вновь объединил вокруг себя Мустай Карим – наш выдающийся поэт и писатель. Мы собрались, чтобы ещё раз выразить искреннюю благодарность за его творчество и за тот огромный вклад, который он внёс в культуру и искусство нашей республики и всей страны, поклониться памяти великого Мастера. Сегодня исполняется 107 лет со дня рождения Мустая Карима. Его имя навсегда останется в нашей памяти и в истории. Оно увековечено в названиях улиц в Уфе и Чишмах, школы и гимназии в Уфе, Национального молодёжного театра, достойно носящего имя поэта. Даже аэропорт, воздушные ворота нашей республики, напоминает нам о Мустае Кариме, ежедневно встречая и провожая гостей», – отметил Фанур Шайхисламов.
Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай поблагодарил фонд Мустая Карима за содействие в недавнем издании книги «Рухи атай» («Духовный отец»), посвященной Мустаю Кариму, и прочитал свое стихотворение «Дуб и Поэт», ставшее воспоминанием о последнем дне общения со своим великим наставником.
Бессмертные произведения Мустая Карима в этот день звучали и в исполнении мастера слова, актрисы, заслуженной артистки России Людмилы Воротниковой, и молодого поколения – студентов УГИИ им. З. Исмагилова Муртазы Ханнанова и Булата Султангузина. Песню «Журавли» на стихи собрата Мустая Карима по перу, дагестанского поэта Расула Гамзатова исполнил заслуженный артист Башкортостана Рим Рахимов.
В рамках торжественной церемонии прошло вручение ежегодных грантов Фонда имени Мустая Карима. Обладателями стипендии в этот раз стали студенты башфака УУНиТ Гульназ Султангулова и Вильдан Шамсутдинов.
«Эта награда — для нас честь, доверие и большая ответственность», — поделились студенты.
Завершилось торжественное мероприятие выступлением дочери поэта Альфии Мустаевны.
— Сегодня в этот по традиции солнечный день нас опять собрал вместе мой отец, — сказала Альфия Мустаевна. — Всё его творчество было замешано на любви. Он получал вдохновение от общения с людьми, любил каждого. Сегодня есть ощущение, что он здесь, с нами. Хочется, чтобы мы никогда с вами не забывали чувств любви, дружбы, единства, понимания, сострадания, взаимовыручки!
А несколько дней назад международный аэропорт «Уфа» на один день превратился в литературную гостиную. Здесь прозвучали стихи М.Карима на русском и башкирском языках: их читали воспитанники подросткового клуба имени Ф.Ш.Утяшева и студенты Уфимского университета науки и технологий, а Национальная библиотека имени Ахмет-Заки-Валиди привезла редкие первые издания книг поэта, сообщает пресс-служба аэропорта. Среди почетных гостей в этот день была дочь поэта – директор Фонда Мустая Карима Альфия Каримова, заслуженный работник культуры РФ.
Мероприятие в память о Мустае Кариме вписало в историю республики еще один светлый день, связанный с литературой, культурой и просвещением.
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