В Башкирии задержали 18-летнего подозреваемого в хранении наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ, сообщили в МВД по РБ. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.

При себе у молодого человека полицейские нашли 2 грамма порошкового наркотика. На допросе задержанный признался, что купил вещество для личного употребления.

Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Уфе осужденному за разбойное нападение ужесточили наказание.