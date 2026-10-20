В Уфе осужденному за разбойное нападение ужесточили наказание

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Калининского района Уфы. Приговором суда первой инстанции 36-летний мужчина был признан виновным по статье «разбой». Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре прошлого года мужчина со своей знакомой пришли в гости к потерпевшему. Во время застолья гостья предложила приобрести наркотики и вместе их употребить. Получив отказ от хозяина жилища, его ударили по голове стеклянными бутылками и, демонстрируя биту, похитили почти 5 тысяч рублей, после чего скрылись.
Гособвинитель не согласился с чрезмерно мягким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил их, назначил наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении его соучастницы уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
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