В Башкирии медика будут судить за фиктивный больничный для начальника

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2026 года врач-терапевт местной больницы без осмотра оформила своему непосредственному руководителю — заместителю главного врача фиктивный листок нетрудоспособности по его просьбе. При этом в дни открытия и продления больничного «пациент» находился за пределами России.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество с использованием служебного положения» и «служебный подлог».

Ход и результаты их расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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