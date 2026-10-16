В Уфе спасли от смерти роженицу со сложной комбинацией патологий

Медики городского клинического перинатального центра Уфы спасли роженицу и её малыша, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Женщина поступила в перинатальный центр со сложной комбинацией патологий: предлежанием плаценты и наличием двух рубцов на матке после предыдущих операций кесарева сечения.

«В акушерской практике такое сочетание факторов считается одним из самых опасных. Когда плацента прикрепляется в области старых рубцов, возникает критический риск её истинного приращения в мышечный слой матки. Это грозит массивным, угрожающим жизни матери кровотечением во время операции», — пояснил Айрат Рахматуллин.

К родам этой пациентки готовились заранее. Была сформирована мультидисциплинарная бригада. В нее вошли ведущие акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи и неонатологи.

«Операционная была полностью оснащена высокотехнологичным оборудованием, включая аппараты для интраоперационной реинфузии (возврата) собственной крови пациентки, что позволяет минимизировать использование донорских компонентов», — отметил министр здравоохранения РБ.

Операцию провели на сроке 36 недель и 4 дня. Хирурги аккуратно обошли сосудистые конгломераты, успешно извлекли ребёнка и провели сложнейший органосохраняющий этап — матка женщины была сохранена.

В итоге на свет появился крепкий мальчик весом 3280 граммов и ростом 53 сантиметра, что является отличным показателем для этого срока.

«Из за сложности хирургического вмешательства на первой минуте жизни малыш получил 6 баллов по шкале Апгар (умеренная гипоксия). И здесь уже началась работа неонатологов, которые находились в операционной. Благодаря мгновенным и профессиональным действиям врачей уже к пятой минуте состояние ребёнка стабилизировалось и было оценено на 8 баллов. Это свидетельствует о его быстрой и успешной адаптации», — уточнил Рахматуллин и добавил, что такое родоразрешение входит в группу сверхвысокого акушерского и хирургического риска.

Но благодаря профессионализму врачей и слаженной командной работе на свет появился здоровый мальчик, а у женщины удалось сохранить репродуктивное здоровье.

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