Проект «Поезда здоровья» из Башкирии тиражирован в регионы страны

В 2026 году акция «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкирии проходила восьмой раз. Последние комплексы с медиками РКБ имени Г. Г. Куватова, Республиканского кардиоцентра и стоматологических служб региона побывали в районах региона 11 сентября. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, охвачены все муниципалитеты по шести определенным маршрутам.

«Всего работало 58 передвижных комплексов, почти четыре тысячи врачей, пять тысяч среднего медперсонала и 1053 волонтера-студента из медицинских колледжей. Врачи провели 186 тысяч осмотров в 390 населенных пунктах. По сравнению с прошлым годом их количество выросло (175 тысяч осмотров и 359 деревень и сел)», — уточнил руководитель минздрава Башкирии.

По словам министра здравоохранения республики, проект «Поезда здоровья» тиражирован минздравом России в регионы страны как стандарт выездной работы мобильных медицинских комплексов. На следующий год минздрав РБ планирует увеличить охват населения и привлечь к работе профессорско-преподавательский состав БГМУ по поручению Главы республики Радия Хабирова.

Руководитель региона попросил поблагодарить медицинские коллективы и продолжать важную и нужную акцию. Также Радий Хабиров отметил, что Башкирия занимает шестую строчку по стране в качестве удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи.

«Это важный критерий оценки, потому что люди приходят с болезнями, а не с конфетками и пряниками», — сказал руководитель региона.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия получит почти миллиард рублей на модернизацию ФАПов.