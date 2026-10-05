Башкирия получит почти миллиард рублей на модернизацию ФАПов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении средств на программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Как следует из документа, после внесения изменения Башкирия получит на эти цели 991,7 млн рублей федеральных субсидий. Средства рассчитаны на 2026, 2027 и 2028 годы.
Напомним, в 2025 году в регионе построили шесть поликлиник в рамках нацпроекта, капитально отремонтировали девять больниц, установили 137 модулей для ФАП, врачебных амбулаторий и офисов, закупили почти 5 тыс. медицинских аппаратов и 99 санитарных машин.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.