Башкирия получит почти миллиард рублей на модернизацию ФАПов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении средств на программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Как следует из документа, после внесения изменения Башкирия получит на эти цели 991,7 млн рублей федеральных субсидий. Средства рассчитаны на 2026, 2027 и 2028 годы.

Напомним, в 2025 году в регионе построили шесть поликлиник в рамках нацпроекта, капитально отремонтировали девять больниц, установили 137 модулей для ФАП, врачебных амбулаторий и офисов, закупили почти 5 тыс. медицинских аппаратов и 99 санитарных машин.