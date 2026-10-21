В Башкирии будут судить организаторов сети подпольных казино

В городе Салавате перед судом предстанут организаторы и сотрудники сети нелегальных игорных заведений. «Вести Башкортостан» раскрыли детали масштабной операции ФСБ.

На протяжении нескольких лет в городе функционировали три подпольных казино с игровыми автоматами. Организаторами являлись трое мужчин: 54-летний Андрей Самарин, 55-летний Евгений Феденеев и их 63-летний руководитель Валерий Усманов, он находится в розыске. Они вовлекли в преступную деятельность ещё 48 человек – администраторов, операторов-кассиров, техников и охранников. Судить будут всех.

Ежемесячная прибыль сети составляла несколько миллионов рублей, а общая выручка превысила 30 миллионов. На имущество фигурантов стоимостью 98 миллионов рублей наложен арест, сами они дожидаются приговора в СИЗО.

Ранее сообщалось – уфимцев осудили за попытку сбыта 5 кг наркотиков через интернет.