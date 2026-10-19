Уфимцев осудили за попытку сбыта 5 кг наркотиков через интернет

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года один из осужденных создал интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он привлек к делу бывшую жену, которая работала оператором и инструктировала курьеров, а также знакомого, который отвечал за хранение и расфасовку товара.

Преступную деятельность пресекли в апреле 2025 года. Полицейские изъяли в Уфе, Стерлитамаке и Янауле более 5 кг наркотиков и сильнодействующих веществ.

С учетом позиции прокурора суд приговорил участников группировки к срокам от 11 до 12 лет в колониях общего и строгого режимов.

Ранее в Уфе пенсионер застрял на дереве и повис на высоте 6 метров.