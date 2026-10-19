В Уфе пенсионер застрял на дереве и повис на высоте 6 метров

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, пенсионер залез наверх, чтобы спилить ветки, но соскользнул и намертво застрял ногой между стволами на высоте около шести метров. На помощь приехали сотрудники поисково-спасательного отряда.

Спасатели поднялись к мужчине, первым делом закрепили на нем альпинистскую страховку, а затем с помощью гидравлического инструмента раздвинули стволы дерева. После этого пенсионера аккуратно спустили на землю.

Прибывшие медики осмотрели мужчину. Серьезных травм он не получил и от госпитализации отказался.

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