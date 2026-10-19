В Уфе пенсионер застрял на дереве и повис на высоте 6 метров

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, пенсионер залез наверх, чтобы спилить ветки, но соскользнул и намертво застрял ногой между стволами на высоте около шести метров. На помощь приехали сотрудники поисково-спасательного отряда.
Спасатели поднялись к мужчине, первым делом закрепили на нем альпинистскую страховку, а затем с помощью гидравлического инструмента раздвинули стволы дерева. После этого пенсионера аккуратно спустили на землю.
Прибывшие медики осмотрели мужчину. Серьезных травм он не получил и от госпитализации отказался.
Ранее в Башкирии назвали самые рискованные случаи спасения диких животных.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.