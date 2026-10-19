Тем не менее 2026 год уже успел принести несколько операций, где ценой ошибки могла стать человеческая жизнь. По словам Дмитрия Стрельникова, самым запоминающимся случаем стал выезд в Благовещенский район в январе. В детском пионерлагере рысь напала на девочку.
«Мы выезжали на место совместно со специалистами минприроды, — рассказывает он. — Это было сложное изъятие, с сильным риском. Животное проконтактировало с ребенком, ситуация была крайне напряженная».
Рысь отловили, но даже не стали усыплять, так как животное скончалось.
Не менее опасным оказался вызов неподалёку от поселка Красный Ключ. Там обнаружили медвежонка с переломом позвоночника.
«Это был случай с рисками для жизни, — вспоминает директор центра. — В любой момент могла выскочить мать и напасть. Мы организовали целую операцию по аккуратному, гуманному его изъятию вместе с инспекторами минприроды. К сожалению, спасти малыша не получилось — он пролежал несколько дней, и максимум, что мы смогли сделать — это обезболить его уход».
Специалисты центра регулярно сталкиваются с угрозой заражения. Было несколько случаев изъятия лис, которые выходили к людям с явными признаками или подозрением на бешенство. На такие вызовы сотрудники центра «Пин и Пуф» выезжали как самостоятельно, так и совместно с охотинспекторами.
В копилке сложных операций этого года — несколько выездов на сообщения о выходах лосей на дороги и в жилые зоны, которые удалось решить оперативно. Также специалистам пришлось изымать пару агрессивных барсуков и одного бобра.
«Особо интересных случаев, которые могли чем-то плохим закончиться, было достаточно, — подытоживает Дмитрий Стрельников. — Но это только начало. Впереди полыньи и замерзающие лебеди, так что всё самое сложное, я думаю, ещё впереди».
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