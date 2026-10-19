Тем не менее 2026 год уже успел принести несколько операций, где ценой ошибки могла стать человеческая жизнь. По словам Дмитрия Стрельникова, самым запоминающимся случаем стал выезд в Благовещенский район в январе. В детском пионерлагере рысь напала на девочку.

«Мы выезжали на место совместно со специалистами минприроды, — рассказывает он. — Это было сложное изъятие, с сильным риском. Животное проконтактировало с ребенком, ситуация была крайне напряженная».

Рысь отловили, но даже не стали усыплять, так как животное скончалось.

Не менее опасным оказался вызов неподалёку от поселка Красный Ключ. Там обнаружили медвежонка с переломом позвоночника.

«Это был случай с рисками для жизни, — вспоминает директор центра. — В любой момент могла выскочить мать и напасть. Мы организовали целую операцию по аккуратному, гуманному его изъятию вместе с инспекторами минприроды. К сожалению, спасти малыша не получилось — он пролежал несколько дней, и максимум, что мы смогли сделать — это обезболить его уход».