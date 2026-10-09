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10:10 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Уфе спасенный в парке ворон вернулся к любящим хозяевам

В парке «Кашкадан» несколько дней назад прохожие заметили на дорожках взрослого, четырехлетнего ворона. Птица вела себя необычно: она совершенно не боялась людей, пыталась контактировать с ними и не проявляла агрессии к кошкам и собакам.

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Дмитрий Стрельников Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Фото: Дмитрий Стрельников | Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Как рассказал «Башинформу» руководитель АНО «Пин и Пуф», общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников, на лапах у ворона были опутинки — специальные кожаные ремешки, которые используют для контроля прирученных птиц. Сразу стало ясно, что у ворона есть дом.

«Случай произошел буквально несколько дней назад, — поделился Дмитрий Стрельников. — Птицу обнаружили люди, прогуливавшиеся по парку уже ближе к ночи. Они сообщили нам, мы выехали на место и изловили ворона. Мы понимали, что птица чья-то: она хорошо знает людей, не агрессирует, а пытается общаться».

Оказалось, что ворон — домашний любимец. Его хозяева уже двое суток прочесывали окрестности в поисках члена своей семьи. Они рассказали, что птица испугалась и выскочила из машины прямо во время поездки.

«Они ее искали уже двое суток. Мы нашли ворона чуть раньше, и какое-то время просто не знали друг о друге. Но в итоге хозяева приехали к нам. Такой вот интересный случай был — птичка вернулась в любящую семью», – поделился директор центра.
Видео: Дмитрий Стрельников | Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
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