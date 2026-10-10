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15:15 (UTC+5), 10 Октября 2026

Эксперт объяснил, почему птицы массово разбиваются о здания в Уфе

Этой осенью в Уфе фиксируется аномальное количество птиц, которые врезаются в фасады зданий. Свою версию происходящего в беседе с журналистами озвучил директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По словам специалиста, сообщения о таких случаях поступали и раньше, но в этом году активность достигла пика.

«В этом году что-то максимально активно. Возможно, произошло какое-то смещение магнитных полюсов, путей перелета, и они целыми стайками врезались в здания, — рассказал Дмитрий Стрельников. — И до сих пор врезаются, в этом году особо активно. Чаще всего это связано с тем, что здания неправильно спроектированы. Птицы не могут правильно воспринимать остекление и врезаются в него. У нас каждый день по 15–20 обращений».

Ранее Башинформ уже сообщал о том, что уфимцы всё чаще стали находить на улицах города мёртвых пернатых. Специалисты успокоили горожан: ежегодно около миллиарда птиц по всему миру погибают из-за столкновений со стеклянными фасадами зданий. Сейчас как раз проходит сезон массовых кочевок мелких воробьинообразных. Молодые особи часто бьются о стекла из-за отсутствия опыта и навыков ориентации в городской среде.

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