Эксперт объяснил, почему птицы массово разбиваются о здания в Уфе

По словам специалиста, сообщения о таких случаях поступали и раньше, но в этом году активность достигла пика.

«В этом году что-то максимально активно. Возможно, произошло какое-то смещение магнитных полюсов, путей перелета, и они целыми стайками врезались в здания, — рассказал Дмитрий Стрельников. — И до сих пор врезаются, в этом году особо активно. Чаще всего это связано с тем, что здания неправильно спроектированы. Птицы не могут правильно воспринимать остекление и врезаются в него. У нас каждый день по 15–20 обращений».

Ранее Башинформ уже сообщал о том, что уфимцы всё чаще стали находить на улицах города мёртвых пернатых. Специалисты успокоили горожан: ежегодно около миллиарда птиц по всему миру погибают из-за столкновений со стеклянными фасадами зданий. Сейчас как раз проходит сезон массовых кочевок мелких воробьинообразных. Молодые особи часто бьются о стекла из-за отсутствия опыта и навыков ориентации в городской среде.