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16:50 (UTC+5), 19 Октября 2026

ГК «Садовое кольцо» шестой год получает высший рейтинг ЕРЗ за сдачу квартир в срок

Всероссийский портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) ежемесячно присваивает ГК «Садовое кольцо» максимальный рейтинг «5 звезд», начиная с сентября 2020 года. На протяжении 74 месяцев компания ни разу не опускалась ниже высшего уровня.

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Борис Дмитриев предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
Фото: Борис Дмитриев | предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
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Рейтинг ЕРЗ отражает, насколько точно девелоперы соблюдают заявленные сроки передачи квартир в многоквартирных домах после их сдачи в эксплуатацию. При его формировании учитываются сведения о строительстве жилых объектов, которые застройщики раскрывают в проектных декларациях.

За последние шесть лет ГК «Садовое кольцо» заметно расширила географию присутствия. Помимо Московской области и Татарстана, компания вышла на рынки Башкортостана и Донецкой Народной Республики. Всего в 2021-2026 годах, по данным ЕРЗ, группа компаний ввела в эксплуатацию порядка 320 тысяч кв. м жилья.

ГК «Садовое кольцо» предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
Борис Дмитриев предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
Фото: ГК «Садовое кольцо» | предоставлено пресс-службой ГК «Садовое кольцо»
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ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) — аналитический портал, который работает при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Его база данных строится на официальной информации из Единой информационной системы жилищного строительства, куда каждый застройщик обязан по 214-ФЗ выгружать проектные декларации, сроки ввода объектов и ход строительства. Портал существует с 2017 года и с тех пор стал одним из основных навигаторов рынка новостроек.

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