ГК «Садовое кольцо» шестой год получает высший рейтинг ЕРЗ за сдачу квартир в срок

Рейтинг ЕРЗ отражает, насколько точно девелоперы соблюдают заявленные сроки передачи квартир в многоквартирных домах после их сдачи в эксплуатацию. При его формировании учитываются сведения о строительстве жилых объектов, которые застройщики раскрывают в проектных декларациях.

За последние шесть лет ГК «Садовое кольцо» заметно расширила географию присутствия. Помимо Московской области и Татарстана, компания вышла на рынки Башкортостана и Донецкой Народной Республики. Всего в 2021-2026 годах, по данным ЕРЗ, группа компаний ввела в эксплуатацию порядка 320 тысяч кв. м жилья.