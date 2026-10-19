ГК «Садовое кольцо» шестой год получает высший рейтинг ЕРЗ за сдачу квартир в срок

Рейтинг ЕРЗ отражает, насколько точно девелоперы соблюдают заявленные сроки передачи квартир в многоквартирных домах после их сдачи в эксплуатацию. При его формировании учитываются сведения о строительстве жилых объектов, которые застройщики раскрывают в проектных декларациях.
За последние шесть лет ГК «Садовое кольцо» заметно расширила географию присутствия. Помимо Московской области и Татарстана, компания вышла на рынки Башкортостана и Донецкой Народной Республики. Всего в 2021-2026 годах, по данным ЕРЗ, группа компаний ввела в эксплуатацию порядка 320 тысяч кв. м жилья.
ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) — аналитический портал, который работает при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Его база данных строится на официальной информации из Единой информационной системы жилищного строительства, куда каждый застройщик обязан по 214-ФЗ выгружать проектные декларации, сроки ввода объектов и ход строительства. Портал существует с 2017 года и с тех пор стал одним из основных навигаторов рынка новостроек.
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