Как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии

Санаторий «Юматово» — одна из старейших здравниц Башкирии, которой в этом году исполнилось 92 года. Испокон веков сюда приезжали люди, включая известных писателей и поэтов, чтобы пройти курс кумысолечения и оздоровиться в благодатном климате республики. С именами Льва Толстого, Марины Цветаевой и Мусы Джалиля связана культурная история, которую бережно хранит санаторий.
Но сегодня «Юматово» — это не просто хранитель советских традиций и кумысолечение, а современный медицинский центр, где историческое наследие санаторно-курортной сферы Советского Союза органично сочетается с передовыми технологиями. О том, как развивается эта башкирская здравница, какие предлагает уникальные программы и одновременно сохраняет социальную миссию, читайте в интервью «Башинформа» с директором санатория, главным внештатным специалистом по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкирии минздрава РБ Андреем Степковым.
— Андрей Иванович, 92 года для санатория — солидный возраст. В чем уникальность «Юматово», на ваш взгляд?
— Прежде всего, в сочетании природных лечебных факторов, накопленного опыта и готовности меняться. У нас есть почти вековые традиции кумысолечения, природные ресурсы и сформировавшаяся за многие десятилетия культура санаторного восстановления. Однако нельзя жить только прошлым. Люди хотят получать комплексную помощь, поэтому мы сохраняем традиционные направления и одновременно развиваем новые программы, стремясь стать не узкоспециализированным учреждением, а санаторием широкой направленности. Это требование рынка, который формируется из запросов людей.
— И как это выглядит на практике?
— Раньше мы занимались лечением легочных заболеваний, активно использовали кумысолечение, работали с проблемами ЖКТ. Но со временем запросы изменились. Люди приезжают семьями, и у каждого члена семьи — свои проблемы со здоровьем. Например, мужа часто беспокоит спина и колени, жену — вопросы восстановления после перенесенных операций, похудения, ребенка — сколиоз. Поэтому мы стали развивать эти и другие направления, опираясь на наши природные факторы — минеральную воду, кумыс и климат, а также уникальные медицинские технологии.
И сейчас у нас есть ряд действительно уникальных программ. Это, к примеру, реабилитация женщин после онкозаболеваний, кинезотерапия (аппаратное оздоровление позвоночника), в том числе для детей со сколиозом, а также программы коррекции веса и экспресс‑диагностики состояния здоровья. Последнее часто востребовано молодежью, которой не безразлично здоровье. Словом, мы развиваем разные направления, индивидуально формируя медицинские назначения для каждого гостя.
— Вы упомянули онкореабилитацию. Но ведь пациентам с таким диагнозом категорически запрещено санаторное лечение…
— И этот миф мы уже шесть лет успешно развеиваем. Это, без преувеличения, наше важнейшее достижение. За диагнозом всегда стоит человек, которому нужно возвращаться к полноценной жизни. Мастэктомия (операция по удалению молочной железы) — серьезное испытание и физически, и психологически. У нас работает мультидисциплинарная бригада. В нее входят хирург, невропатолог, психотерапевт, социальный работник и другие специалисты. Программа включает в себя не только медицинские процедуры (лимфодренаж, специальную гимнастику, гидрогимнастику), но и психологическую поддержку, арт‑терапию, консультации по подбору протезов и белья. Задача — помочь женщине выйти из депрессивного состояния, вернуть ей уверенность в себе и качество жизни. Мы оцениваем эффективность проведенной реабилитации по специальной шкале. Большинство пациенток уезжают с оценкой 9-10 баллов из 10.
Программа по онкореабилитации реализуется в том числе в рамках медицинской помощи по ОМС, в пределах выделенных объемов и квот. Мы активно сотрудничаем с благотворительным фондом «Онкологика», который оплачивает реабилитацию женщинам, приезжающим в «Юматово» из самых разных регионов России. Добавлю, к нам начали приезжать на лечение пациенты с раком кишечника, предстательной железы, другими нозологиями, и мы им тоже помогаем.
— Думается, что и программу по работе со сколиозом у детей тоже можно внести в разряд уникальных для Башкирии методик?
— Да, на территории Башкирии мы — единственный санаторий, который системно занимается этой проблемой. Более того, методика уникальна и для России. Используем аппаратные технологии, которые позволяют выполнять движения, невозможные в обычной жизни. Это помогает корректировать осанку без хирургического вмешательства. Уже год у нас работает обученный специалист, и результаты очень хорошие. На снимках видно, как у детей спинка выравнивается буквально за несколько сеансов, лопаточки распрямляются. Позвоночник у детей очень гибкий, в отличие от взрослых, он еще не сформирован, поэтому им можно быстро помочь.
Надо отметить, что проблемы с позвоночником характерны для всех: и детей, и взрослых. Поэтому мы в «Юматово» создали Центр лечения позвоночника, где используем методики кинезотерапии и аппаратного воздействия, физиотерапию и другие процедуры по назначению врача.
— Судя по тому, что вы активно внедряете комплексное семейное оздоровление, портрет среднестатистического отдыхающего изменился?
— Да, мы наблюдаем омоложение аудитории. Если раньше средний возраст отдыхающего в «Юматово» составлял 58 лет, то сейчас — 50 лет. Все активнее к нам начали приезжать люди 40-50 лет. Причина? Они хотят поддерживать свою работоспособность, справляться с последствиями сидячего образа жизни и восстанавливаться после нагрузок. При этом мы по‑прежнему принимаем много пожилых гостей. Для них у нас сохранены все классические процедуры. Например, хвойные ванны, суховоздушные процедуры и так далее. В целом стараемся быть универсальными: чтобы и бабушка с дедушкой нашли свое, по душе, и чтобы молодежь у нас не скучала. Наш главный «маркетолог» — это довольные гости. Многие приезжают к нам по 12-15 раз, и это лучшая оценка нашей работы.
Так, к примеру, для женщин мы разработали и внедрили программу снижения веса. И это не просто диета, а изменение привычек в первую очередь. В нашем санатории с января 2026 года используется уникальная, авторская методика, которая не строится на универсальном меню для всех. Обязательно учитываются особенности человека, привычки, питание и физическая активность. Формируются индивидуальный рацион и двигательная нагрузка. Важно понимать, что устойчивый результат требует изменения повседневных привычек. Мы не обещаем одинакового снижения веса каждому. Задача программы — помочь человеку выстроить более здоровый образ жизни и понять, как поддерживать его дома. Кстати, я сам уже похудел на 10 килограммов всего за две недели по этой методике и намерен придерживаться ее и впредь.
Молодежь любит проходить экспресс-диагностику здоровья по методике компьютерного анализа пульсовых показателей «Ведопульс». Процедура занимает примерно 25–30 минут, после чего человек получает результаты и может обсудить их со специалистом. Данные могут использоваться как дополнительная информация о функциональном состоянии.
Очень популярны стали программы выходного дня.
Короткий заезд с пятницы по воскресенье помогает семье сменить обстановку, пройти назначенные процедуры и получить рекомендации медиков. Разумеется, это не заменяет полный курс оздоровления. Однако сделать паузу в работе или учебе, провести выходные с пользой и удовольствием на природе, подышать свежим воздухом, покататься на лошадях, пожарить шашлык в специально созданной для этого большой мангальной зоне, сходить в баню и сауну, не забыв при этом о лечебных процедурах — это ли не здорово?
А вообще, кроме медицинских программ, мы уделяем большое внимание досугу. Например, в нашей библиотеке, где хранятся книги начала XX века, регулярно проходят литературные вечера, которые пользуются большой популярностью у отдыхающих. Также у нас есть кинозал, где ежедневно и совершенно бесплатно показывают мультфильмы и различные фильмы. Кроме того, организуем экскурсии в Уфу и юматовский этнографический музей. Все это тоже востребовано отдыхающими: совмещают приятное с полезным.
— Иными словами, предлагаете всевозможные туры и процедуры для привлечения платежеспособных отдыхающих?
— Мы не ставим во главу угла своей деятельности финансовую составляющую, хотя и это важный вопрос. В первую очередь работаем в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Глава Башкортостана Радий Хабиров тоже поставил перед системой здравоохранения четкую задачу — приблизить медицину к людям. Здоровье жителей, равно как и институт семьи, остается приоритетом, не раз подчеркивал руководитель региона.
Так что те же туры выходного дня — это не только про отдых. Это, прежде всего, про изменение менталитета наших граждан, укрепление традиционных семейных ценностей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Согласитесь, лучше провести выходные дни в санатории, на природе, получив определенные процедуры (тот же массаж, терренкур, фиточай и так далее), чем провести это время на диване. Таким образом, приучаем наших жителей к здоровому образу жизни, к постоянной заботе о своем здоровье.
Поддержка бойцов военной спецоперации для нас — это также вопрос человеческой ответственности. Участники СВО и их семьи заслуживают особого внимания. Стараемся оказывать реабилитационную поддержку в пределах наших возможностей, в том числе за счет собственных средств санатория. Кроме того, участвуем в сборе и покупке необходимых вещей и оборудования по мере запросов и своих финансовых возможностей.
Социальная ориентированность — это не просто слова. Санаторий должен быть финансово устойчивым, чтобы развиваться, обновлять оборудование и сохранять рабочие места. При этом мы понимаем, что далеко не каждый человек может самостоятельно оплатить лечение. Поэтому принимаем пациентов по разным программам, в том числе по ОМС, где объемы финансирования и количество мест ограничены. Социальная ориентированность — это не только цена, но и индивидуальный подход, готовность поддержать пациента и его семью.
— Но и финансовая сторона важна… Насколько, по-вашему, необходима поддержка властей для санаторно-курортной отрасли?
— Безусловно. К примеру, для расширения помощи социально незащищенным слоям населения нам нужно обновить номерной фонд, реконструировать бассейн, закупить больше оборудования. И здесь хочу выразить признательность руководству республики, а отдельно — вице-премьеру правительства — министру земельных и имущественных отношений РБ Наталье Полянской за внимание к отрасли и понимание специфики нашей работы.
Санаторий — это не обычный объект размещения, это не гостиница. Мы совмещаем медицинскую деятельность, проживание, питание, инфраструктуру, реабилитацию и социальные обязательства. Особенно ценно, когда руководство региона вникает в реальные условия работы, поддерживает диалог и помогает искать оптимальные решения.
— Уже в следующем году Башкирия примет у себя крупнейший международный форум «Здравница». Какие задачи ставите перед собой на этом отраслевом мероприятии?
— Для нас это, в первую очередь, отличная возможность рассказать экспертному сообществу о потенциале «Юматово» и Башкирии в целом. За пределами республики недостаточно знают о наших традициях кумысолечения и программах реабилитации. Хотим представить конкретные практики и уделить особое внимание онкореабилитации. Форум «Здравница»-2027 позволит обменяться опытом, обсудить организацию реабилитации и показать, что санаторий может быть современным медицинским учреждением, а не только местом отдыха.
Не менее важно, на мой взгляд, рассказывать людям о возможностях санаторно-курортного лечения, развивать сотрудничество между санаториями, медицинскими организациями и профильными ведомствами.
— С какими главными трудностями сталкивается санаторий сегодня?
— Основные проблемы — кадровый дефицит и нехватка денег на крупные инфраструктурные проекты. У нас открыто много вакансий на рабочие должности — слесари, горничные, официанты. Зарплаты предлагаем достойные, условия труда стараемся сделать комфортными, но людей все равно не хватает. А вот вакансии врачей закрыты все, нехватки кадров нет.
Еще одна боль — строительство большого бассейна. Проект готов, но его стоимость — около 280 млн рублей, своими силами нам тут не справиться.
Кроме того, беспокоит введение муниципального туристического налога. Он снижает нашу конкурентоспособность по сравнению с гостиницами, где такие сборы не взимаются. Планирую обязательно вынести этот вопрос на широкое обсуждение на форуме «Здравница»-2027 в Уфе.
— Каким вы видите «Юматово» в ближайшие годы?
— Наш приоритет — развиваться последовательно, не теряя того, что делает «Юматово» особенным. Продолжим обновлять номерной фонд, создавать более комфортные условия для семейного отдыха и улучшать инфраструктуру.
Главное — идти в ногу со временем, но не забывать при этом свои корни. У нас есть история, природные лечебные факторы и опыт поколений. Следует постоянно спрашивать себя, что нужно современному человеку, как сделать реабилитацию доступнее и как помочь семьям, детям, людям после тяжёлых заболеваний и участникам СВО. «Юматово» — это сочетание преемственности и развития. Мы сохраняем кумысолечение, совершенствуем реабилитацию и стараемся видеть за каждым гостем прежде всего человека, которому нужны внимание, профессиональная помощь и возможность чувствовать себя лучше. Именно в этом я вижу будущее нашего санатория.
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