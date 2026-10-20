Как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии

Санаторий «Юматово» — одна из старейших здравниц Башкирии, которой в этом году исполнилось 92 года. Испокон веков сюда приезжали люди, включая известных писателей и поэтов, чтобы пройти курс кумысолечения и оздоровиться в благодатном климате республики. С именами Льва Толстого, Марины Цветаевой и Мусы Джалиля связана культурная история, которую бережно хранит санаторий.

Но сегодня «Юматово» — это не просто хранитель советских традиций и кумысолечение, а современный медицинский центр, где историческое наследие санаторно-курортной сферы Советского Союза органично сочетается с передовыми технологиями. О том, как развивается эта башкирская здравница, какие предлагает уникальные программы и одновременно сохраняет социальную миссию, читайте в интервью «Башинформа» с директором санатория, главным внештатным специалистом по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкирии минздрава РБ Андреем Степковым.

— Андрей Иванович, 92 года для санатория — солидный возраст. В чем уникальность «Юматово», на ваш взгляд?

— Прежде всего, в сочетании природных лечебных факторов, накопленного опыта и готовности меняться. У нас есть почти вековые традиции кумысолечения, природные ресурсы и сформировавшаяся за многие десятилетия культура санаторного восстановления. Однако нельзя жить только прошлым. Люди хотят получать комплексную помощь, поэтому мы сохраняем традиционные направления и одновременно развиваем новые программы, стремясь стать не узкоспециализированным учреждением, а санаторием широкой направленности. Это требование рынка, который формируется из запросов людей.

— И как это выглядит на практике?

— Раньше мы занимались лечением легочных заболеваний, активно использовали кумысолечение, работали с проблемами ЖКТ. Но со временем запросы изменились. Люди приезжают семьями, и у каждого члена семьи — свои проблемы со здоровьем. Например, мужа часто беспокоит спина и колени, жену — вопросы восстановления после перенесенных операций, похудения, ребенка — сколиоз. Поэтому мы стали развивать эти и другие направления, опираясь на наши природные факторы — минеральную воду, кумыс и климат, а также уникальные медицинские технологии.

И сейчас у нас есть ряд действительно уникальных программ. Это, к примеру, реабилитация женщин после онкозаболеваний, кинезотерапия (аппаратное оздоровление позвоночника), в том числе для детей со сколиозом, а также программы коррекции веса и экспресс‑диагностики состояния здоровья. Последнее часто востребовано молодежью, которой не безразлично здоровье. Словом, мы развиваем разные направления, индивидуально формируя медицинские назначения для каждого гостя.