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Валерий Шахов ИА «Башинформ»

Как «Юматово» меняет представление о санаторном лечении в Башкирии

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эксклюзив
10:40 (UTC+5), 20 Октября 2026

Сейчас у нас есть программы, уже доказавшие свою эффективность, по реабилитации женщин после онкозаболеваний, лечению ЖКТ, кинезотерапии (в том числе для детей со сколиозом), а также программы коррекции веса и экспресс‑диагностики состояния здоровья. Последнее часто востребовано молодежью, которой не безразлично здоровье. Словом, мы развиваем разные направления.

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Галина Бахшиева
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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Санаторий «Юматово» — одна из старейших здравниц Башкирии, которой в этом году исполнилось 92 года. Испокон веков сюда приезжали люди, включая известных писателей и поэтов, чтобы пройти курс кумысолечения и оздоровиться в благодатном климате республики. С именами Льва Толстого, Марины Цветаевой и Мусы Джалиля связана культурная история, которую бережно хранит санаторий.

Но сегодня «Юматово» — это не просто хранитель советских традиций и кумысолечение, а современный медицинский центр, где историческое наследие санаторно-курортной сферы Советского Союза органично сочетается с передовыми технологиями. О том, как развивается эта башкирская здравница, какие предлагает уникальные программы и одновременно сохраняет социальную миссию, читайте в интервью «Башинформа» с директором санатория, главным внештатным специалистом по стратегическому развитию санаторно-курортного комплекса Башкирии минздрава РБ Андреем Степковым.

— Андрей Иванович, 92 года для санатория — солидный возраст. В чем уникальность «Юматово», на ваш взгляд?

— Прежде всего, в сочетании природных лечебных факторов, накопленного опыта и готовности меняться. У нас есть почти вековые традиции кумысолечения, природные ресурсы и сформировавшаяся за многие десятилетия культура санаторного восстановления. Однако нельзя жить только прошлым. Люди хотят получать комплексную помощь, поэтому мы сохраняем традиционные направления и одновременно развиваем новые программы, стремясь стать не узкоспециализированным учреждением, а санаторием широкой направленности. Это требование рынка, который формируется из запросов людей.

— И как это выглядит на практике?

— Раньше мы занимались лечением легочных заболеваний, активно использовали кумысолечение, работали с проблемами ЖКТ. Но со временем запросы изменились. Люди приезжают семьями, и у каждого члена семьи — свои проблемы со здоровьем. Например, мужа часто беспокоит спина и колени, жену — вопросы восстановления после перенесенных операций, похудения, ребенка — сколиоз. Поэтому мы стали развивать эти и другие направления, опираясь на наши природные факторы — минеральную воду, кумыс и климат, а также уникальные медицинские технологии.

И сейчас у нас есть ряд действительно уникальных программ. Это, к примеру, реабилитация женщин после онкозаболеваний, кинезотерапия (аппаратное оздоровление позвоночника), в том числе для детей со сколиозом, а также программы коррекции веса и экспресс‑диагностики состояния здоровья. Последнее часто востребовано молодежью, которой не безразлично здоровье. Словом, мы развиваем разные направления, индивидуально формируя медицинские назначения для каждого гостя.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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— Вы упомянули онкореабилитацию. Но ведь пациентам с таким диагнозом категорически запрещено санаторное лечение…

— И этот миф мы уже шесть лет успешно развеиваем. Это, без преувеличения, наше важнейшее достижение. За диагнозом всегда стоит человек, которому нужно возвращаться к полноценной жизни. Мастэктомия (операция по удалению молочной железы) — серьезное испытание и физически, и психологически. У нас работает мультидисциплинарная бригада. В нее входят хирург, невропатолог, психотерапевт, социальный работник и другие специалисты. Программа включает в себя не только медицинские процедуры (лимфодренаж, специальную гимнастику, гидрогимнастику), но и психологическую поддержку, арт‑терапию, консультации по подбору протезов и белья. Задача — помочь женщине выйти из депрессивного состояния, вернуть ей уверенность в себе и качество жизни. Мы оцениваем эффективность проведенной реабилитации по специальной шкале. Большинство пациенток уезжают с оценкой 9-10 баллов из 10.

Программа по онкореабилитации реализуется в том числе в рамках медицинской помощи по ОМС, в пределах выделенных объемов и квот. Мы активно сотрудничаем с благотворительным фондом «Онкологика», который оплачивает реабилитацию женщинам, приезжающим в «Юматово» из самых разных регионов России. Добавлю, к нам начали приезжать на лечение пациенты с раком кишечника, предстательной железы, другими нозологиями, и мы им тоже помогаем.

— Думается, что и программу по работе со сколиозом у детей тоже можно внести в разряд уникальных для Башкирии методик?

— Да, на территории Башкирии мы — единственный санаторий, который системно занимается этой проблемой. Более того, методика уникальна и для России. Используем аппаратные технологии, которые позволяют выполнять движения, невозможные в обычной жизни. Это помогает корректировать осанку без хирургического вмешательства. Уже год у нас работает обученный специалист, и результаты очень хорошие. На снимках видно, как у детей спинка выравнивается буквально за несколько сеансов, лопаточки распрямляются. Позвоночник у детей очень гибкий, в отличие от взрослых, он еще не сформирован, поэтому им можно быстро помочь.

Надо отметить, что проблемы с позвоночником характерны для всех: и детей, и взрослых. Поэтому мы в «Юматово» создали Центр лечения позвоночника, где используем методики кинезотерапии и аппаратного воздействия, физиотерапию и другие процедуры по назначению врача.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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— Судя по тому, что вы активно внедряете комплексное семейное оздоровление, портрет среднестатистического отдыхающего изменился? 

— Да, мы наблюдаем омоложение аудитории. Если раньше средний возраст отдыхающего в «Юматово» составлял 58 лет, то сейчас — 50 лет. Все активнее к нам начали приезжать люди 40-50 лет. Причина? Они хотят поддерживать свою работоспособность, справляться с последствиями сидячего образа жизни и восстанавливаться после нагрузок. При этом мы по‑прежнему принимаем много пожилых гостей. Для них у нас сохранены все классические процедуры. Например, хвойные ванны, суховоздушные процедуры и так далее. В целом стараемся быть универсальными: чтобы и бабушка с дедушкой нашли свое, по душе, и чтобы молодежь у нас не скучала. Наш главный «маркетолог» — это довольные гости. Многие приезжают к нам по 12-15 раз, и это лучшая оценка нашей работы.

Так, к примеру, для женщин мы разработали и внедрили программу снижения веса. И это не просто диета, а изменение привычек в первую очередь. В нашем санатории с января 2026 года используется уникальная, авторская методика, которая не строится на универсальном меню для всех. Обязательно учитываются особенности человека, привычки, питание и физическая активность. Формируются индивидуальный рацион и двигательная нагрузка. Важно понимать, что устойчивый результат требует изменения повседневных привычек. Мы не обещаем одинакового снижения веса каждому. Задача программы — помочь человеку выстроить более здоровый образ жизни и понять, как поддерживать его дома. Кстати, я сам уже похудел на 10 килограммов всего за две недели по этой методике и намерен придерживаться ее и впредь.

Молодежь любит проходить экспресс-диагностику здоровья по методике компьютерного анализа пульсовых показателей «Ведопульс». Процедура занимает примерно 25–30 минут, после чего человек получает результаты и может обсудить их со специалистом. Данные могут использоваться как дополнительная информация о функциональном состоянии.

Очень популярны стали программы выходного дня.

Короткий заезд с пятницы по воскресенье помогает семье сменить обстановку, пройти назначенные процедуры и получить рекомендации медиков. Разумеется, это не заменяет полный курс оздоровления. Однако сделать паузу в работе или учебе, провести выходные с пользой и удовольствием на природе, подышать свежим воздухом, покататься на лошадях, пожарить шашлык в специально созданной для этого большой мангальной зоне, сходить в баню и сауну, не забыв при этом о лечебных процедурах — это ли не здорово?

А вообще, кроме медицинских программ, мы уделяем большое внимание досугу. Например, в нашей библиотеке, где хранятся книги начала XX века, регулярно проходят литературные вечера, которые пользуются большой популярностью у отдыхающих. Также у нас есть кинозал, где ежедневно и совершенно бесплатно показывают мультфильмы и различные фильмы. Кроме того, организуем экскурсии в Уфу и юматовский этнографический музей. Все это тоже востребовано отдыхающими: совмещают приятное с полезным.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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— Иными словами, предлагаете всевозможные туры и процедуры для привлечения платежеспособных отдыхающих?

— Мы не ставим во главу угла своей деятельности финансовую составляющую, хотя и это важный вопрос. В первую очередь работаем в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Глава Башкортостана Радий Хабиров тоже поставил перед системой здравоохранения четкую задачу — приблизить медицину к людям. Здоровье жителей, равно как и институт семьи, остается приоритетом, не раз подчеркивал руководитель региона. 

Так что те же туры выходного дня — это не только про отдых. Это, прежде всего, про изменение менталитета наших граждан, укрепление традиционных семейных ценностей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Согласитесь, лучше провести выходные дни в санатории, на природе, получив определенные процедуры (тот же массаж, терренкур, фиточай и так далее), чем провести это время на диване. Таким образом, приучаем наших жителей к здоровому образу жизни, к постоянной заботе о своем здоровье.

Поддержка бойцов военной спецоперации для нас — это также вопрос человеческой ответственности. Участники СВО и их семьи заслуживают особого внимания. Стараемся оказывать реабилитационную поддержку в пределах наших возможностей, в том числе за счет собственных средств санатория. Кроме того, участвуем в сборе и покупке необходимых вещей и оборудования по мере запросов и своих финансовых возможностей.

Социальная ориентированность — это не просто слова. Санаторий должен быть финансово устойчивым, чтобы развиваться, обновлять оборудование и сохранять рабочие места. При этом мы понимаем, что далеко не каждый человек может самостоятельно оплатить лечение. Поэтому принимаем пациентов по разным программам, в том числе по ОМС, где объемы финансирования и количество мест ограничены. Социальная ориентированность — это не только цена, но и индивидуальный подход, готовность поддержать пациента и его семью.

— Но и финансовая сторона важна… Насколько, по-вашему, необходима поддержка властей для санаторно-курортной отрасли?

— Безусловно. К примеру, для расширения помощи социально незащищенным слоям населения нам нужно обновить номерной фонд, реконструировать бассейн, закупить больше оборудования. И здесь хочу выразить признательность руководству республики, а отдельно — вице-премьеру правительства — министру земельных и имущественных отношений РБ Наталье Полянской за внимание к отрасли и понимание специфики нашей работы.

Санаторий — это не обычный объект размещения, это не гостиница. Мы совмещаем медицинскую деятельность, проживание, питание, инфраструктуру, реабилитацию и социальные обязательства. Особенно ценно, когда руководство региона вникает в реальные условия работы, поддерживает диалог и помогает искать оптимальные решения.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

— Уже в следующем году Башкирия примет у себя крупнейший международный форум «Здравница». Какие задачи ставите перед собой на этом отраслевом мероприятии?

— Для нас это, в первую очередь, отличная возможность рассказать экспертному сообществу о потенциале «Юматово» и Башкирии в целом. За пределами республики недостаточно знают о наших традициях кумысолечения и программах реабилитации. Хотим представить конкретные практики и уделить особое внимание онкореабилитации. Форум «Здравница»-2027 позволит обменяться опытом, обсудить организацию реабилитации и показать, что санаторий может быть современным медицинским учреждением, а не только местом отдыха.

Не менее важно, на мой взгляд, рассказывать людям о возможностях санаторно-курортного лечения, развивать сотрудничество между санаториями, медицинскими организациями и профильными ведомствами.

— С какими главными трудностями сталкивается санаторий сегодня?

 Основные проблемы — кадровый дефицит и нехватка денег на крупные инфраструктурные проекты. У нас открыто много вакансий на рабочие должности — слесари, горничные, официанты. Зарплаты предлагаем достойные, условия труда стараемся сделать комфортными, но людей все равно не хватает. А вот вакансии врачей закрыты все, нехватки кадров нет.

Еще одна боль — строительство большого бассейна. Проект готов, но его стоимость — около 280 млн рублей, своими силами нам тут не справиться.

Кроме того, беспокоит введение муниципального туристического налога. Он снижает нашу конкурентоспособность по сравнению с гостиницами, где такие сборы не взимаются. Планирую обязательно вынести этот вопрос на широкое обсуждение на форуме «Здравница»-2027 в Уфе.

— Каким вы видите «Юматово» в ближайшие годы?

— Наш приоритет — развиваться последовательно, не теряя того, что делает «Юматово» особенным. Продолжим обновлять номерной фонд, создавать более комфортные условия для семейного отдыха и улучшать инфраструктуру.

Главное — идти в ногу со временем, но не забывать при этом свои корни. У нас есть история, природные лечебные факторы и опыт поколений. Следует постоянно спрашивать себя, что нужно современному человеку, как сделать реабилитацию доступнее и как помочь семьям, детям, людям после тяжёлых заболеваний и участникам СВО. «Юматово» — это сочетание преемственности и развития. Мы сохраняем кумысолечение, совершенствуем реабилитацию и стараемся видеть за каждым гостем прежде всего человека, которому нужны внимание, профессиональная помощь и возможность чувствовать себя лучше. Именно в этом я вижу будущее нашего санатория.

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