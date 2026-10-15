Ассоциация операторов соцпитания Башкирии помогла школам стать побратимами

Торжественная церемония подписания соглашения в онлайн-формате состоялась при кураторстве и методической поддержке председателя Ассоциации операторов социального питания РБ Энже Ахмадуллиной. В мероприятии участвовали директор средней школы № 8 Белорецка Татьяна Нужина и директор лицея им. А. Д. Безкровного Анапы Людмила Позднеева.

«Школьное питание сегодня – гораздо больше, чем просто организация горячих обедов. Это важный инструмент воспитания, формирования культурной идентичности и бережного отношения к традициям своего народа. Сотрудничество между школами Башкортостана и Краснодарского края показывает, как кулинарное наследие и совместные образовательные проекты помогают детям лучше узнать историю разных регионов России, объединяют семьи и педагогические коллективы», – заявила Энже Ахмадуллина.

Участники «школьного» телемоста Белорецк-Анапа продемонстрировали блюда, отражающие историко-культурное богатство своих регионов. Так, учащиеся 10 класса белорецкой средней школы № 8 Азамат Мамлин, Анастасия Шайхисламова, Искандэр Шайхмарданов, Земфира Муллагильдина, Дилара Галиакберова и Дмитрий Григоренко выступили с приветственным словом и рассказали сверстникам из Анапы об особенностях и истории башкирской кухни.

Представленные на встрече блюда были подготовлены в рамках школьного конкурса национальных кухонь, приуроченного к Дню Республики Башкортостан. В их приготовлении участвовали сами старшеклассники, а также ученики начальных классов вместе с родителями, что подчеркнуло важность сохранения семейных и национальных традиций.

«Соглашение объединяет вопросы здорового питания и воспитательную работу. Ключевые направления включают экспертную и методическую поддержку, развитие профориентации и стажировок, проведение совместных вебинаров и семинаров, популяризацию кулинарного наследия Башкортостана и Кубани, а также патриотическое воспитание через памятные мероприятия, работу школьных музеев, волонтёрских и казачьих отрядов», — пояснила председатель Ассоциации операторов социального питания РБ Энже Ахмадуллина.

Партнерство между школами Белорецка и Анапы интегрировано в программу подготовки СОШ № 8 Белорецка к федеральному этапу Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая‑2026», который состоится уже в конце октября.

Добавим, экспертное сопровождение со стороны Ассоциации позволяет раскрыть школьное питание как важный элемент не только здоровьесбережения, но и формирования гражданской идентичности, патриотического воспитания и взаимного уважения к культурам народов России.

О том, что в этом учебном году появилось в тарелках учеников и как работает меню «свободного выбора», читайте в статье агентства «Башинформ».