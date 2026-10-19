Фото: jcomp|Magnific.com

erid:2VSb5waFoxN

Систему запустили в разгар уборочной кампании 2026 года. Она контролирует весь цикл — от заезда машины на территорию элеватора до контрольного взвешивания пустого кузова на выезде — и заменяет часть операций, которые раньше выполнялись вручную.

Существовал риск, что часть машин могла уезжать с элеватора не до конца разгруженной: из-за недобросовестных действий после разгрузки в кузове могло оставаться до тонны зерна. При стоимости зерна около 10 000 рублей за тонну каждая такая машина означала для элеватора заметные потери. Контролировать процесс раньше приходилось вручную — силами отдельной службы, которая физически следила за разгрузкой каждой машины.

Новая система видеоаналитики распознаёт государственный номер автомобиля при въезде и выезде — шлагбаум открывается без участия персонала. Система определяет наполненность кузова на въезде и контролирует его на пустоту при выезде, что минимизирует случаи неполной выгрузки. Роботизированная рука берёт пробы зерна под контролем ИИ — по три пробы из основного кузова и три из прицепа, шесть обязательных проб за цикл. Пробы берутся из разных точек, чтобы лабораторный анализ был репрезентативным даже при погрузке машины с разных комбайнов и разных участков поля. Система также фиксирует, вышел ли водитель из кабины на время взвешивания.

При любом отклонении от регламента — не взята проба, водитель не вышел, нарушена техника взвешивания — ответственные сотрудники получают уведомление в реальном времени.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«При потоке в сто машин в день даже редкие случаи неполной разгрузки могут обернуться ощутимыми потерями за сезон. Если система помогает сохранять хотя бы одну тонну зерна в сутки, это уже 300 тысяч рублей за 30 дней работы. А за сезон – более 1 миллиона. ИИ также помогает сотрудникам справляться с нагрузкой: постоянное наблюдение берёт на себя система, а люди подключаются к ситуациям, требующим их решения. Технологии – хороший способ усилить контроль в разгар уборки без найма дополнительного персонала».

Юрий Якомазов, генеральный директор ООО «Красная Горка»:

«До внедрения системы контроль разгрузки требовал постоянного присутствия людей на площадке. Сейчас процесс прозрачен на каждом этапе. Всего в контуре элеватора задействовано семь камер. Они охватывают въезд, выезд, зону взвешивания и работу пробоотборника. Мы видим, сколько машин прошло приёмку, как взяты пробы и полностью ли разгружен кузов. Это тот случай, когда технология не просто автоматизирует рутину, а закрывает реальный риск потерь зерна на разгрузке. Планируем распространить систему на другие элеваторы холдинга».

18+ Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. Подробнее на сайте beeline.ru