Раис Асаев родился в Уфе. Его отец-фронтовик, участник Великой Отечественной войны, однажды сказал сыну: «Нашей стране нужны дороги, надо их строить». Эти слова стали для Раиса Аюповича ориентиром на всю жизнь.



В сфере дорожного хозяйства Раис Асаев трудится 45 лет. Он участвовал в строительстве многих важных в республике дорог: Кропачево — Малояз — Месягутово, Мишкино — Караидель, Явгильдино — Аскино, Бураево — Балтачево — Татышлы, Исянгулово — Зилаир, Уфа — Инзер — Белорецк и других.



По его проектам построили асфальтобетонные заводы в Хайбуллинском, Балтачевском, Белорецком и Архангельском районах. Раис Асаев руководил ходом реконструкции моста через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу на границе с Татарстаном и строительством Южного подъезда к Уфе с мостом у «Каменной переправы».



«Дело отца сегодня достойно продолжают сыновья. Рафаэль Асаев курирует строительство мостов через реку Белую в Уфе, капремонт мостовых переходов через реку Идяш в Буздякском районе и через реку Ходъяр в Бакалинском районе. Артур Асаев ведёт крупные городские проекты, в том числе развивает „Затон‑Восточный“, — рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Поздравляю семью Асаевых и всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаю доброго здоровья и благополучия!».

О том, какие дорожные проекты Башкирии сработали на логистику России, читайте в этой статье Башинформа.