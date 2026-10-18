Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:10 (UTC+5), 18 Октября 2026

Радий Хабиров поздравил дорожников Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Добавить в предпочтительные источники Google
архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

«В третье воскресенье октября свой праздник отмечают работники дорожного хозяйства, — напомнил Радий Хабиров в канале „Макс“. — В моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан расскажу о представителе этой профессии — главном специалисте Управления дорожного хозяйства республики, заслуженном строителе Башкортостана Раисе Асаеве».

Радий Хабиров канал в Макс
Фото: Радий Хабиров | канал в Макс

Раис Асаев родился в Уфе. Его отец-фронтовик, участник Великой Отечественной войны, однажды сказал сыну: «Нашей стране нужны дороги, надо их строить». Эти слова стали для Раиса Аюповича ориентиром на всю жизнь.
 
В сфере дорожного хозяйства Раис Асаев трудится 45 лет. Он участвовал в строительстве многих важных в республике дорог: Кропачево — Малояз — Месягутово, Мишкино — Караидель, Явгильдино — Аскино, Бураево — Балтачево — Татышлы, Исянгулово — Зилаир, Уфа — Инзер — Белорецк и других.
 
По его проектам построили асфальтобетонные заводы в Хайбуллинском, Балтачевском, Белорецком и Архангельском районах. Раис Асаев руководил ходом реконструкции моста через реку Ик на дороге Октябрьский — Уруссу на границе с Татарстаном и строительством Южного подъезда к Уфе с мостом у «Каменной переправы».
 
«Дело отца сегодня достойно продолжают сыновья. Рафаэль Асаев курирует строительство мостов через реку Белую в Уфе, капремонт мостовых переходов через реку Идяш в Буздякском районе и через реку Ходъяр в Бакалинском районе. Артур Асаев ведёт крупные городские проекты, в том числе развивает „Затон‑Восточный“, — рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Поздравляю семью Асаевых и всех работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником! Желаю доброго здоровья и благополучия!».

О том, какие дорожные проекты Башкирии сработали на логистику России, читайте в этой статье Башинформа. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru