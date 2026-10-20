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18:18 (UTC+5), 20 Октября 2026

Галич, Мороз, Вдовиченков и Сушинский обсудят влияние знаменитостей на благотвори­тельность

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ПАО «Совкомбанк» предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк»
Фото: ПАО «Совкомбанк» | предоставлено пресс-службой ПАО «Совкомбанк»
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Когда знаменитости поддерживают благотворительные инициативы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром? Может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений? И как превратить внимание миллионов в конкретные результаты?

Об этом на форуме «Технологии Добра» поговорят:

Ида Галич, телеведущая, блогер, предприниматель, основатель благотворительного фонда «Фонарик» и социального проекта «Не молчи».

Дарья Мороз, актриса, режиссёр, продюсер, заслуженная артистка РФ, участница благотворительных инициатив.

Владимир Вдовиченков, народный артист РФ, звезда фильмов «Бригада», «Бумер» и «Салют-7».

Максим Сушинский, чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, предприниматель.

Модератор сессии – Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК.

Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума «Технологии Добра».
Организаторы форума – Совкомбанк и Фонд «Сколково».

📅 18 ноября 2026 года
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