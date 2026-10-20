Как рассказали в Союзе театральных деятелей, побороться в мастерстве декламации на сцену вышли актёры театров, студенты и преподаватели театральных факультетов. Конкурс проводился в двух номинациях: профессионалы и студенты, в их числе были 23 участника из Уфы, Сибая, Стерлитамака и Туймазов.



Конкурсанты представили произведения русской и национальной классики, современную прозу и авторскую поэзию: Александра Пушкина, Сергея Есенина, Александра Блока, Иосифа Бродского, Александра Грина, Антона Чехова, Светланы Алексиевич, Чингиза Айтматова, а также башкирских и татарских авторов — Раиса Туляка, Миляуши Кагармановой, Салавата Абузара, Амирхана Еники.

Оценивало выступления жюри под председательством заслуженного артиста РФ, народного артиста РБ Валерия Малюшина. В состав жюри вошли также народный артист РБ, лауреат республиканской государственной молодёжной премии имени Шайхзады Бабича, ведущий ГТРК «Башкортостан» Фирдат Галиев и заслуженная артистка РБ, преподаватель УГИИ имени Загира Исмагилова, профессор Земфира Хусаинова.

По итогам конкурса было определено шесть призовых мест в двух номинациях. В номинации «Студенты»:

1 место завоевали Венера Нафикова и Булат Султангузин (УГИИ им. З. Исмагилова) — Сергей Есенин «Я был сиротой при живых родителях»;

2 место — Муртаза Ханнанов (УГИИ им. З. Исмагилова) — Александр Блок «...И повторится всё, как встарь»;

3 место — Полина Чебанова (УГИИ им. З. Исмагилова) — Иосиф Бродский «Осенний крик ястреба».



В номинации «Профессионалы»:

В номинации «Профессионалы»: 1 место завоевал Дмитрий Кошмин (УГИИ им. З. Исмагилова, педагог по речи) — Иосиф Бродский «20 сонетов к Марии Стюарт»;

2 место разделили Юлия Шевченко (Государственный русский драматический театр г. Стерлитамак) — Александр Грин «Алые паруса» и Зиляра Юлтаева (Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури), «У войны не женское лицо» на башкирском языке;

3 место разделили Насима Гиззатуллина (Сибайский колледж искусств им. К. Валеева) — Миляуша Кагарманова «Ҡырк сырағым» и Азамат Шагисултанов (Национальный молодёжный театр им. М. Карима) — Салават Абузар «Ир ҡанаты».

Специальный приз от газеты «Вечерняя Уфа» получила Евгения Рудженец (Государственный русский драматический театр Стерлитамака), которая прочитала рассказ «Загадочная натура» Антона Чехова. Первый заместитель главного редактора газеты Илюзя Капкаева вручила конкурсантке в подарок собрание сочинений в четырёх томах Сергея Довлатова.