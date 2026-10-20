Оценивало выступления жюри под председательством заслуженного артиста РФ, народного артиста РБ Валерия Малюшина. В состав жюри вошли также народный артист РБ, лауреат республиканской государственной молодёжной премии имени Шайхзады Бабича, ведущий ГТРК «Башкортостан» Фирдат Галиев и заслуженная артистка РБ, преподаватель УГИИ имени Загира Исмагилова, профессор Земфира Хусаинова.
По итогам конкурса было определено шесть призовых мест в двух номинациях. В номинации «Студенты»:
Специальный приз от газеты «Вечерняя Уфа» получила Евгения Рудженец (Государственный русский драматический театр Стерлитамака), которая прочитала рассказ «Загадочная натура» Антона Чехова. Первый заместитель главного редактора газеты Илюзя Капкаева вручила конкурсантке в подарок собрание сочинений в четырёх томах Сергея Довлатова.
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