В Уфе начались продажи автомобилей Tenet Plus

Автомобили рассчитаны на разные сценарии использования: ежедневные поездки по городу, семейные маршруты, встречи, загородные выезды и путешествия. При этом бренд делает акцент на дизайне и технологичном оснащении. Tenet Plus для тех, кто выбирает автомобиль не только по практическим характеристикам, но и по тому, насколько он соответствует их образу жизни, отмечают в компании. Философия бренда — «Быть элегантным». Она отражена во внешнем виде автомобилей, оформлении интерьера и наборе технологий.

«Мы давно и успешно работаем с брендом Tenet, хорошо знаем его продукты, стандарты сервиса и требования к логистике. Кроме того, мы видим явный рыночный потенциал нового направления. Tenet занимает второе место по продажам в Башкортостане, а за восемь месяцев его доля на рынке новых автомобилей составила 11,2%. Это подтверждает, что бренд востребован у жителей республики. Нашим клиентам нужны автомобили, которые подходят для городских поездок, семейных дел и дальних маршрутов. Автомобили Tenet Plus отвечают этому запросу, сочетая яркий дизайн, практичность, комфорт и современное оснащение», — отмечает Алексей Кубышкин, генеральный директор компании VERRA в Уфе.

Бренд Tenet Plus создан в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство автомобилей налажено на заводах в Калуге и СанктПетербурге. Проект предусматривает глубокую локализацию и полный производственный цикл, включая сварку и окраску кузовов на модернизированных российских предприятиях. Это дает клиентам практические преимущества: сокращает сроки поставки автомобилей, ускоряет обеспечение запасными частями, упрощает гарантийное и постгарантийное обслуживание и позволяет адаптировать автомобили к российским климатическим и дорожным условиям.

Познакомиться с автомобилями можно в дилерском центре Tenet Plus VERRA. Информацию о комплектациях, ценах, гарантии и условиях обслуживания можно получить у специалистов компании VERRA.

TENET PLUS VERRA

Уфа, улица Электрозаводская, 18/2

+7 (347) 212-07-36