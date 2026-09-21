Опыт уфимской УК «Домосервис» изучают руководители управляющих компаний из регионов

Управляющая компания «Домосервис» (входит в ГК «Первый Трест») приняла в Уфе делегацию руководителей управляющих организаций со всей России. Эксперты приехали изучить передовой опыт уфимской компании на местах. Выбор «Домосервиса» в качестве ключевой принимающей площадки не случаен.
- Домосервис является одним из лидеров среди управляющих компаний в Республике Башкортостан, именно поэтому мы включили ее в наш тур, - отметила Исполнительный директор Ассоциации «Р1», директор АНО ДПО «Центр профильного образования» Ирэн Парсамян. - Один из самых сложных моментов - переход объекта от застройщика к управляющей компании. Здесь он решен так: у застройщика и УК - единый центр принятия решений. И это уникальная и очень интересная для нас история.
У компании «Домосервис» под управлением находится 14 домов общей площадью около 600 тысяч квадратных метров. Как подчеркивают в Ассоциации, в России всего 20–25 компаний, которые управляют такими огромными фондами, превышающими 100 тысяч квадратных метров.
Особый интерес у экспертов вызвали нестандартные управленческие решения, применяемые уфимской компанией.
- Опыт «Домосервиса» нас привлек тем, что есть нестандартные и сложные моменты, как то, что три дома с абсолютно разными условиями эксплуатации, разными параметрами, техническими и инфраструктурными возможностями, находятся по одному юридическому адресу, - прокомментировала глава Экспертного совета Ассоциации «Р1», член Экспертного совета Комитета Госдумы, автор и ведущая программы «ЖКХ. Мечты сбываются» Елена Шерешовец. - Интересно посмотреть, как строится сложная в этих условиях система управления. «Домосервис» хорошо справляется с этой задачей, а значит, им есть чем поделиться. Нам интересны и те моменты, которые сработали, и то, что еще предстоит решить.
УК «Домосервис» разрабатывает цифровую платформу с элементами искусственного интеллекта. Система включает ИИ-бот для консультаций жильцов и первичного приема заявок, который отвечает на типовые вопросы, регистрирует обращения и передает заявки ответственным сотрудникам. В планах компании - объединить все каналы обращений и интегрировать платформу с ГИС ЖКХ, 1С и домовыми сервисами.
Кроме того, компания развивает программу «Добрососедство» - сеть центров для общения и творчества жителей. За год было проведено более пятидесяти различных мероприятий: мастер-классы, спортивные турниры, праздники и кинопоказы.
Руководитель УК «Домосервис» Виталий Дигинау отметил практическую ценность состоявшегося обмена опытом.
- Для нас это очень интересный и полезный опыт. Приятно встретить коллег из разных уголков России. И, кстати, мы получили очень много хороших советов, которые обязательно возьмем в работу. Думаю, такие туры — это прекрасный повод познакомиться и обменяться опытом, - подвел он итог визита в Уфу.
Визит стал частью масштабного бизнес-тура Ассоциации «Р1». Столица Башкортостана стала первой точкой маршрута, в рамках которого руководители из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО и других регионов за пять дней изучают реальные управленческие решения и цифровизацию в ЖКХ. В программу пребывания в Уфе также вошел республиканский ситуационный центр.
Как отмечают организаторы, главная ценность тура - возможность за пять дней увидеть реальные объекты, рабочие процессы, управленческие решения и опыт сильных управляющих организаций - непосредственно на местах. Программа включает реальные истории внедрения цифровых инструментов, опыт эксплуатации сложных объектов, работу с подрядчиками, антикризисные практики и успешные проекты по развитию компаний.
Стартовав в Уфе, бизнес-тур продолжился в Челябинске, Берёзовском и Екатеринбурге. Финалом мероприятия стала стратегическая сессия, которая объединила бизнес-тур и традиционные бизнес-игры Ассоциации. Участники подведут итоги поездки, обсудят увиденные практики и сформируют конкретные шаги для развития своих компаний.
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