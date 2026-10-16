Студентам и школьникам Уфы рассказали о карьере в нефтегазовой отрасли

В Уфе на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета прошла масштабная профориентационная акция для студентов и школьников «Дни Роснефти». Представители ведущей нефтегазовой компании страны помогли молодежи с выбором профессии, рассказали о социальных гарантиях и возможностях трудоустройства.

Специалисты предприятий компании организовали ярмарку вакансий, где помогали соискателям составить грамотное резюме и рассказывали о тонкостях работы по сменному графику и вахтовым методом. Особое внимание уделили социальному пакету: студенты узнали о программах поддержки молодых специалистов, развитии спорта, творчества и волонтерских инициатив на производстве.

Для старшекурсников прошли неформальные встречи «Без галстуков» с руководителями нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти». Там обсуждались вопросы безопасности производственных процессов, автоматизации и условий адаптации новичков на рабочем месте.

Профориентационная работа охватила и школьников – участников «Движения первых». Ребята погружались в профессию через интерактивные форматы. В деловой игре «Проектный код» они создавали портреты инженеров и проектировщиков, а в командной «Нефтяной монополии» изучали, как устроены добыча и переработка сырья. Победители интеллектуальных турниров и квизов получили памятные призы.