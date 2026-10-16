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14:01 (UTC+5), 16 Октября 2026

Студентам и школьникам Уфы рассказали о карьере в нефтегазовой отрасли

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Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Фото: Андрей Старостин | предоставлено медиацентром УГНТУ

В Уфе на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета прошла масштабная профориентационная акция для студентов и школьников «Дни Роснефти». Представители ведущей нефтегазовой компании страны помогли молодежи с выбором профессии, рассказали о социальных гарантиях и возможностях трудоустройства.

Специалисты предприятий компании организовали ярмарку вакансий, где помогали соискателям составить грамотное резюме и рассказывали о тонкостях работы по сменному графику и вахтовым методом. Особое внимание уделили социальному пакету: студенты узнали о программах поддержки молодых специалистов, развитии спорта, творчества и волонтерских инициатив на производстве.

Для старшекурсников прошли неформальные встречи «Без галстуков» с руководителями нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти». Там обсуждались вопросы безопасности производственных процессов, автоматизации и условий адаптации новичков на рабочем месте.

Профориентационная работа охватила и школьников – участников «Движения первых». Ребята погружались в профессию через интерактивные форматы. В деловой игре «Проектный код» они создавали портреты инженеров и проектировщиков, а в командной «Нефтяной монополии» изучали, как устроены добыча и переработка сырья. Победители интеллектуальных турниров и квизов получили памятные призы.

Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Андрей Старостин предоставлено медиацентром УГНТУ
Фото: Андрей Старостин | предоставлено медиацентром УГНТУ
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Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул важность раннего трудоустройства: возможность работать еще во время учебы дает студентам реальный опыт и делает их конкурентоспособными на рынке труда. Для этого на базе нефтяных компаний созданы профильные кафедры, а сам вуз регулярно получает поддержку в обновлении лабораторного оборудования.

Представители работодателей также сделали акцент на социальной ответственности бизнеса. Как отметила директор Департамента развития персонала «Башнефти» Татьяна Гарипова, в республике успешно реализуется программа «Школа – колледж/вуз – предприятие». Студенты проходят оплачиваемую практику, а старшекурсники – стажировки, результативно совмещая учебу и работу. Компании предоставляют сотрудникам возможности для профессионального роста, обеспечивают безопасные условия труда и реализуют программы, направленные на улучшение качества жизни работников и их семей.

На «Дни Роснефти» приехали и представители других регионов присутствия компании. Дарья Кравченко, специалист сектора молодежной политики «Оренбургнефти», рассказала, что пофориентационные встречи с молодежью организуются регулярно: сотрудники посещают школы, колледжи и вузы, где рассказывают о производственной деятельности знакомят учеников и студентов с особенностями работы и широких мерах поддержки молодежи.

Ольга Белоконь, начальник отдела развития персонала «Тюменнефтегаза», добавила, что на их предприятие нужны специалисты в сфере добычи нефти, энергетики, строительства: «В ярмарках вакансий мы участвуем ежегодно, как у себя в Тюмени, так и в соседних регионах. Главная наша цель – рассказать о Русском месторождении, показать, как устроено производство, и найти будущих выпускников, готовых стать частью нашей дружной команды».

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