Студентам и школьникам Уфы рассказали о карьере в нефтегазовой отрасли

В Уфе на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета прошла масштабная профориентационная акция для студентов и школьников «Дни Роснефти». Представители ведущей нефтегазовой компании страны помогли молодежи с выбором профессии, рассказали о социальных гарантиях и возможностях трудоустройства.
Специалисты предприятий компании организовали ярмарку вакансий, где помогали соискателям составить грамотное резюме и рассказывали о тонкостях работы по сменному графику и вахтовым методом. Особое внимание уделили социальному пакету: студенты узнали о программах поддержки молодых специалистов, развитии спорта, творчества и волонтерских инициатив на производстве.
Для старшекурсников прошли неформальные встречи «Без галстуков» с руководителями нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти». Там обсуждались вопросы безопасности производственных процессов, автоматизации и условий адаптации новичков на рабочем месте.
Профориентационная работа охватила и школьников – участников «Движения первых». Ребята погружались в профессию через интерактивные форматы. В деловой игре «Проектный код» они создавали портреты инженеров и проектировщиков, а в командной «Нефтяной монополии» изучали, как устроены добыча и переработка сырья. Победители интеллектуальных турниров и квизов получили памятные призы.
Ректор УГНТУ Олег Баулин подчеркнул важность раннего трудоустройства: возможность работать еще во время учебы дает студентам реальный опыт и делает их конкурентоспособными на рынке труда. Для этого на базе нефтяных компаний созданы профильные кафедры, а сам вуз регулярно получает поддержку в обновлении лабораторного оборудования.
Представители работодателей также сделали акцент на социальной ответственности бизнеса. Как отметила директор Департамента развития персонала «Башнефти» Татьяна Гарипова, в республике успешно реализуется программа «Школа – колледж/вуз – предприятие». Студенты проходят оплачиваемую практику, а старшекурсники – стажировки, результативно совмещая учебу и работу. Компании предоставляют сотрудникам возможности для профессионального роста, обеспечивают безопасные условия труда и реализуют программы, направленные на улучшение качества жизни работников и их семей.
На «Дни Роснефти» приехали и представители других регионов присутствия компании. Дарья Кравченко, специалист сектора молодежной политики «Оренбургнефти», рассказала, что пофориентационные встречи с молодежью организуются регулярно: сотрудники посещают школы, колледжи и вузы, где рассказывают о производственной деятельности знакомят учеников и студентов с особенностями работы и широких мерах поддержки молодежи.
Ольга Белоконь, начальник отдела развития персонала «Тюменнефтегаза», добавила, что на их предприятие нужны специалисты в сфере добычи нефти, энергетики, строительства: «В ярмарках вакансий мы участвуем ежегодно, как у себя в Тюмени, так и в соседних регионах. Главная наша цель – рассказать о Русском месторождении, показать, как устроено производство, и найти будущих выпускников, готовых стать частью нашей дружной команды».
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