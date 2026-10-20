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21:13 (UTC+5), 20 Октября 2026

Александр Шельдяев поздравил работников дорожного хозяйства Башкирии

В Уфе и. о. премьер-министра Александр Шельдяев поздравил и наградил работников дорожного хозяйства республики от имени руководителя региона Радия Хабирова.

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Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Фото: Сергей Щекатуров | пресс-служба правительства РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Шельдяев напомнил, что дорожная сеть республики превышает 52 тысячи километров. За последние семь лет построили и отремонтировали более 10 тысяч километров дорог и свыше 11 тысяч погонных метров мостов.

Один из сложнейших объектов — Восточный выезд длиной почти 13 км, он связал «Зауфимье» с центром города и разгрузил улицы столицы. А ввод нового участка трассы М-12 позволил вывести трафик грузового транспорта из трех районов и сократить путь до Москвы.

В этом году планируется привести в нормативное состояние 900 км дорог и более 2000 погонных метров мостов. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» введут 221 км дорог. Среди крупных проектов — реконструкция улиц Пугачёва и Галле в Уфе, строительство двух мостов через реку Быстрый Танып. Также завершится расширение обхода Стерлитамака — очень нужная 4-полосная дорога будет.

«В Башкортостане в этой сфере трудится 10 тысяч человек — люди, которые проектируют, строят и ремонтируют, работают в любую погоду. Благодарю всех, кто своим трудом делает дороги республики современнее. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность и преданность делу», — написал в своем МАХ-канале Александр Шельдяев.

Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Сергей Щекатуров пресс-служба правительства РБ
Фото: Сергей Щекатуров | пресс-служба правительства РБ
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