Александр Шельдяев поздравил работников дорожного хозяйства Башкирии

Шельдяев напомнил, что дорожная сеть республики превышает 52 тысячи километров. За последние семь лет построили и отремонтировали более 10 тысяч километров дорог и свыше 11 тысяч погонных метров мостов.

Один из сложнейших объектов — Восточный выезд длиной почти 13 км, он связал «Зауфимье» с центром города и разгрузил улицы столицы. А ввод нового участка трассы М-12 позволил вывести трафик грузового транспорта из трех районов и сократить путь до Москвы.

В этом году планируется привести в нормативное состояние 900 км дорог и более 2000 погонных метров мостов. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» введут 221 км дорог. Среди крупных проектов — реконструкция улиц Пугачёва и Галле в Уфе, строительство двух мостов через реку Быстрый Танып. Также завершится расширение обхода Стерлитамака — очень нужная 4-полосная дорога будет.

«В Башкортостане в этой сфере трудится 10 тысяч человек — люди, которые проектируют, строят и ремонтируют, работают в любую погоду. Благодарю всех, кто своим трудом делает дороги республики современнее. Спасибо за ваш профессионализм, ответственность и преданность делу», — написал в своем МАХ-канале Александр Шельдяев.