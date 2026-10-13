БСК готовит производство к росту выпуска соды

Башкирская содовая компания (БСК, входит в Росхим) проводит сборку и модернизацию карбонизационных колонн. Только в прошлом году предприятие направило на эти цели порядка 800 млн руб. Работы идут в рамках подготовки производства к увеличению выпуска кальцинированной соды. Текущая задача – довести объем продукции к 2028 году до 1,7 млн тонн.

Карбонизационные колонны – одно из ключевых звеньев производства: именно здесь происходит получение кристаллов бикарбоната натрия (соды). Ввод обновленного оборудования добавит мощности и повысить надежность технологического процесса.

Для предприятия это часть долгосрочной инвестиционной программы. До 2030 года компания планирует инвестировать в модернизацию более 1,5 млрд рублей. Рост выпуска кальцинированной соды станет следующим этапом развития действующего производства – с опорой на обновление оборудования и повышение его надежности.