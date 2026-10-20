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09:00 (UTC+5), 20 Октября 2026

«Башэлектросбыт» разыгрывает бытовую технику среди клиентов

«Башэлектросбыт» запускает акцию «Энергия осени», в которой своевременные расчёты и передача показаний счетчиков дают клиентам компании возможность выиграть современную и полезную бытовую технику.

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ООО «ЭСКБ» предоставлено пресс-службой
Фото: ООО «ЭСКБ» | предоставлено пресс-службой
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Акция проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2026 года. Условия участия:

Передать показания счётчиков электроэнергии до 25 октября 2026 года;
- Оплатить все начисления за электроэнергию до 15 ноября 2026 года;
- Быть зарегистрированным в Личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении «ЛКК ЭСКБ».

Среди участников, выполнивших правила, будут разыграны 10 единиц бытовой техники: аэрогриль - 1 шт., пароочиститель - 3 шт., мультипекарь - 1 шт., ручной отпариватель - 3 шт., автомобильный беспроводной пылесос -2 шт.

Всем участникам акции будут присвоены уникальные порядковые номера. С помощью генератора случайных чисел будут определены 10 победителей. Организатор уведомит победителей в срок до 4 декабря 2026 года с помощью email-сообщения, SMS или телефонного звонка по контактам, указанным в Личном кабинете.

Не упускайте возможность совместить привычные ежемесячные расчёты с шансом выиграть отличный подарок для дома. Передавайте показания, оплачивайте счета вовремя и выигрывайте! Желаем удачи!

Подробная информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения размещена на сайте компании bashesk.ru.

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